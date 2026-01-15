НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Выборы акима Костаная, которые должны были пройти в этом...
 
 
Выборы акима Костаная, которые должны были пройти в этом...
Отправлено: 15.01.26 - 12:19
Выборы акима Костаная, которые должны были пройти в этом году, не состоятся. Полномочия Марата Жундубаева продлил на два года аким области. Как вы к этому относитесь?
Выборы акима Костаная, которые должны были пройти в этом...
Отправлено: 15.01.26 - 12:16
#1
не хватает варианта ответа - мне всё равно, будут назначать акима или якобы "выбирать". Всё равно будет у руля города окажется тот человек, кого укажут сверху.

[Исправлено: юля елиссева, 15.01.2026 - 13:17]
Re: Выборы акима Костаная, которые должны были пройти в этом...
Отправлено: 15.01.26 - 13:27
#2
Поменьше верить бумажкам, быть ближе к народу, чтобы знать реальные проблемы - походить пешком, поездить на автобусе(особенно вечером или в мороз), в темное время суток пройтись по городу,подышать бескислородным кОстанайским воздухом и так далее.
Но хорошего он тоже сделал, надо отдать должное.
