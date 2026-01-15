Re: Выборы акима Костаная, которые должны были пройти в этом...

Отправлено: - 13:27

Поменьше верить бумажкам, быть ближе к народу, чтобы знать реальные проблемы - походить пешком, поездить на автобусе(особенно вечером или в мороз), в темное время суток пройтись по городу,подышать бескислородным кОстанайским воздухом и так далее.

Но хорошего он тоже сделал, надо отдать должное.