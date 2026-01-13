Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная наказали за разжигание межнациональной розни

А в этом стриме был хоть один украинец из Украины? У него спросили что он хочет?

А то я смотрю в диалоге участвовали корейка и казашка и они вели спор кто должен жить в казахстане, кого можно приглашать а кого нет. А кого выгонять из страны.



А теперь не много логики:



Одна из женщин говорит надо сюда приглашать украинцев, а русских выгнать.



А кто самый потерпевший на войне? Восток. Они отгребли с обоих сторон, их дома разрушены.



Но!!! Они же по мнению этой же женщины, сепары.

Всё. Вывод. Женщинам не хрен по ночам обсуждать политику. Наверно не замужем раз занятся не чем ночью)