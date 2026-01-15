НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Запрет на вывоз овощей не снижает цены". Мажилисмен потребовал разъяснений по ограничению экспорта
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53338
"Запрет на вывоз овощей не снижает цены". Мажилисмен потребовал разъяснений по ограничению экспорта
Отправлено: 15.01.26 - 09:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Введение запрета на экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе моркови и картофеля, не приводит к снижению цен, заявил депутат мажилиса Темир Кырыкбаев и обратился к правительству за разъяснением цели таких ограничений.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17378
"Запрет на вывоз овощей не снижает цены". Мажилисмен потребовал разъяснений по ограничению экспорта
Отправлено: 15.01.26 - 09:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в том числе моркови и картофеля, не приводит к снижению цен, заявил депутат мажилиса Темир Кырыкбаев и обратился к правительству за разъяснением цели таких ограничений


Я могу вам разъяснить).
Осенью картошка завозится с России. Я не оговорился. С России. Не верите посмотрите на границу RU-KZ.
А Лук, капуста, морковь с Узбекистана, Таджикистана. Ваш запрет на вывоз местных овощей за границу как зайцу велосипед. Тоесть бессмысленный) вывозить то нечего

[Исправлено: Vit, 15.01.2026 - 09:49] :-o

[Исправлено: Vit, 15.01.2026 - 09:50]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10497
"Запрет на вывоз овощей не снижает цены". Мажилисмен потребовал разъяснений по ограничению экспорта
Отправлено: 15.01.26 - 10:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Осенью картошка завозится с России. Я не оговорился. С России. Не верите посмотрите на границу RU-KZ. А Лук, капуста, морковь с Узбекистана, Таджикистана

Картофель раньше действительно по осени завозили с России,но сейчас из-за курса не выгодно,местная дешевле получается.С юга Росси картофель везут летом июль-август когда местной ещё нет.
Лук с Узбекистана и Таджикистана везут то же в основном летом,а осенью поспевает урожай на Юге Казастана и всю зиму везут в основном его,местный Кустанайский лук то же есть,он немного дороже чем привозной.
Купусту возят с круглый год,хотя и местная то же есть,сейчас местна даже дешевле чем привозная.
Морковь привозная в основном в межсезонье когда заканчивается своя,а всю зиму я например продаю только местную
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS