в том числе моркови и картофеля, не приводит к снижению цен, заявил депутат мажилиса Темир Кырыкбаев и обратился к правительству за разъяснением цели таких ограничений

Цитата:Я могу вам разъяснить).Осенью картошка завозится с России. Я не оговорился. С России. Не верите посмотрите на границу RU-KZ.А Лук, капуста, морковь с Узбекистана, Таджикистана. Ваш запрет на вывоз местных овощей за границу как зайцу велосипед. Тоесть бессмысленный) вывозить то нечего