Супругов осудили за присвоение более 200 млн тенге своих односельчан в Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53333
Супругов осудили за присвоение более 200 млн тенге своих односельчан в Костанайской области
Отправлено: 15.01.26 - 00:02
Суд установил, что Ольга и Виталий РОМАШКИНЫ злоупотребили доверием и обманули более 30 бывших односельчан. Супруги попросили их взять кредиты на общую сумму более 200 млн тенге якобы для своего бизнеса.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2398
Re: Супругов осудили за присвоение более 200 млн тенге своих...
Отправлено: 15.01.26 - 00:02
#1
Цитата:
приговорил Ольгу Ромашкину к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, Виталия Ромашкина - к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии средней безопасности.

Источник:


то есть удо им не светит до полного погашения иска..
Цитата:
Судьба денег
дело ясное что дело тёмное
