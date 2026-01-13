Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная наказали за разжигание межнациональной розни
Отправлено: 13.01.26 - 16:50
Инцидент произошел в начале ноября 2024 года. Как следует из приговора, Юлия Хон выпила 9 литров пива и ночью, около 3:45, открыла в телефоне прямую трансляцию, в которой, помимо нее, участвовали еще около 10 человек.
Читать новость
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 14.01.26 - 08:58
"По правилам ст. 24 УПК РК орган досудебного расследования не принял всех мер по проверке фактических данных, повлиявших на мотивы действия подсудимой, - указала в мотивировочной части приговора судья. - Содержание беседы в прямом эфире до высказываний подсудимой в материалах дела отсутствует. В указанной части доводы подсудимой о том, что ее речь является ответом, совокупностью достоверных и бесспорных доказательств не опровергнуты, что, по мнению суда, влияет на назначение наказания, поскольку снижает степень общественной опасности ее действий."
И на основании этих "выводов" принять такую меру наказания?
Где здравый смысл?
Отправлено: 14.01.26 - 09:01
А в этом стриме был хоть один украинец из Украины? У него спросили что он хочет?
А то я смотрю в диалоге участвовали корейка и казашка и они вели спор кто должен жить в казахстане, кого можно приглашать а кого нет. А кого выгонять из страны.
А теперь не много логики:
Одна из женщин говорит надо сюда приглашать украинцев, а русских выгнать.
А кто самый потерпевший на войне? Восток. Они отгребли с обоих сторон, их дома разрушены.
Но!!! Они же по мнению этой же женщины, сепары.
Всё. Вывод. Женщинам не хрен по ночам обсуждать политику. Наверно не замужем раз занятся не чем ночью)
Отправлено: 14.01.26 - 09:23
Цитата:
Ок, тогда я предлагаю запретить участие иностранных граждан в обсуждениях на казахстанских форумах. С хера ли они со своим мнением суются к нам?
Как видите это может работать в любом направлении.
Что так трудно такие стримы вообще запретить
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 14.01.26 - 12:08
Глупо глупости карать столь сурово! Тут все не на высоте и участники стрима и правоохранительные органы и суд тоже!
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 14.01.26 - 20:15
Ей надо было, как Марик, присказку говорить: "Я, как представитель казахского мира..." И далее по тексту
Отправлено: 14.01.26 - 21:39
Цитата:
Ну как по мне, так ради бога. Только тут есть нюанс. Если я тут буду заниматься разжиганием национальной розни, то меня не только "покрасить" могут, но и в бан отправить или заблокировать. Что является, насколько мне известно, общепринятой практикой на большинстве платформ.
Ок, тогда я предлагаю запретить участие иностранных граждан в обсуждениях на казахстанских форумах.
Отправлено: 14.01.26 - 23:43
Цитата:
Нет тут нюансов, ни тут ни там. Человек должен иметь право говорить все что ему вздумается. Делать-нет, говорить-да. Запустил открытый стрим, зашёл на форум с открытым доступом будь готов к тому что тебя там возможно обо..ут с ног до головы. И виноват в этом строго ты сам.
Только тут есть нюанс.
Отправлено: 15.01.26 - 05:29
Цитата:
А сегодня получается где то на кухни ляпнул плохие слова. Сосед услышал и написал заяву. Ночью приехал чёрный воронок и увёз на расстрел.
Что это мне напоминает. Похоже к этому пришли.
Человек должен иметь право говорить все что ему вздумается. Делать-нет, говорить-да.
