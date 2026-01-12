Отправлено: - 09:16

ng.kz: Однако с использованием линий связи и АПК костанайского ТОО осуществлялись звонки от абонентов Казахстана на номера Казахстана, когда фактически пользователь находился в России. (...) Тем самым маскируя международные звонки под местные

Цитата:А что, в суде не знакомы с IP телефонией?Например у нашей компании имеются представительства в республиках Средней Азии, соответственно все номера телефонов в таких представительствах местные, но позвонив по ним и набрав добавочные цифры которые озвучивает автоинформатор, соединение с сотрудниками некоторых служб происходит с офисом в Москве.Мне, если надо позвонить контрагентам в республиках со служебного стационарного IP телефона, то при наборе номера первая цифра это прямой выход на телефонную сеть республик, далее как обычно код города и номер телефона, мой исходящий с Москвы определяется как внутри республиканский, и именно тот номер который указан для наших представительств в республиках.У нашего оператора IP телефонии, кто предоставляет услуги связи, возможно предоставления телефонных номеров в более чем 60 стран мира.В этом нет ничего незаконного, это современные услуги связи. При этом нашим клиентам за рубежом нет необходимости звонить в Россию, в каждой стране где есть наши филиалы, имеются местные контактные телефоны.Понятно, что у нашего оператора связи имеются соответствующие договоры со своими коллегами за рубежом, которым он оплачивает услуги связи.И если например, сотрудник того же ТОО «Казтехносвязь» что то сделал, то наш оператор связи оплачивает услуги только тому с кем заключён договор на предоставление услуг связи в Казахстане, а не ТОО «Казтехносвязь».