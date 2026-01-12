НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53332
По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде Костаная
Отправлено: 12.01.26 - 15:50
- Выводами трех экспертиз подтвержден факт создания фрод-инфраструктуры с использованием ресурсов казахстанских операторов связи, - отметила в приговоре судья Анара Шаймурунова.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1248
Re: По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде...
Отправлено: 12.01.26 - 15:50
#1
Приговор полностью основан на законных и обоснованных доказательствах! Меркантильность всегда отправляет в места лишения свободы!
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1868
Re: По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде...
Отправлено: 12.01.26 - 16:01
#2
Цитата:
абике:
Меркантильность

Да этот парень простой работяга! Козёл отпущения! Какая здесь меркантильность???
Shegendalf
§ Shegendalf
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.01.07
Сообщений:
158
Re: По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде...
Отправлено: 12.01.26 - 16:21
#3
Чего я сейчас прочитал ? Какие там такие эксперты были? Да любой айтишник уровня 1 курса скажет что это полная чушь. Парня же явно просто так притянули. :-o
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1868
По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде Костаная
Отправлено: 12.01.26 - 16:39
#4
Просто шутки с Казахтелекомом плохи... Как говорил генерал Лебедь "Власть любые кости перемолит".. Парня действительно жалко,и так спецов нету и работать некому,а ему ни за что жизнь сломали.
P
§ Profit_kz
(Пользователи)
Регистрация:
27.08.20
Сообщений:
3
Re: По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде...
Отправлено: 12.01.26 - 16:51
#5
Статья 210 УК изначально писалась под вредоносное ПО, а не под решения IP-телефонии. Её применение в таком виде — типичный пример расширительного толкования, которое само по себе опасно для правоприменения.
А еще, судебная практика показывает, что оправдательные приговоры — редкость, особенно в резонансных делах. Это не аргумент виновности, а характеристика судебной системы!
В этом деле ключевой вопрос даже не в фамилии, а в том, что в РК до сих пор нет прямого и чёткого регулирования IP-телефонии. Пока этого нет, подобные приговоры будут выглядеть как попытка закрыть правовые пробелы уголовным правом.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29475
Re: По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде...
Отправлено: 12.01.26 - 19:09
#6
Цитата:
признали виновным в использовании вредоносных компьютерных программ

Кто-нибудь может ответить, какая именно вредоносная программа была использована? Название в студию. Нет названия - значит статья не подходит.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29475
Re: По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде...
Отправлено: 12.01.26 - 19:16
#7
Цитата:
но имеет место быть искажение информации и подмены IP-адресов.

И что из этого является незаконным? Каждый домашний роутер с NAT делает то же самое, подменяет один адрес другим :lol:
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2328
По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде Костаная
Отправлено: 12.01.26 - 21:20
#8
Мда...
В данной ситуации, аппеляционная жалоба в суд, который вынес такой приговор, не приведет к желаемому результату, после жалобы, когда ни чего не изменится, нужно подавать в ВС РК.Но на это,надеюсь, у ТОО «Казтехносвязь» найдутся средства.
Цитата:
Profit_kz:
Статья 210 УК изначально писалась под вредоносное ПО, а не под решения IP-телефонии. Её применение в таком виде — типичный пример расширительного толкования, которое само по себе опасно для правоприменения.

Profit_kz, я с вами полностью согласен, так как в УК РК отсутствуют статьи касающиеся данной ситуации.
Цитата:
Profit_kz:
подобные приговоры будут выглядеть как попытка закрыть правовые пробелы уголовным правом.

Здесь вы в самую точку имеющегося пробела УК РК в части работы IP-телефонии.
Вот обычный VPN, сотни которых (а может и больше) доступны всем по всему миру, для установки в телефон.
Выбирай, не хочу, бесплатный или платный вариант в одном приложении
[img][/img]

[img][/img]

[img][/img]

[Исправлено: Нурбанчик, 12.01.2026 - 22:37]
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2328
По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде Костаная
Отправлено: 12.01.26 - 21:57
#9
Кстати, ещё этак лет 10 назад, часто по работе стали поступать звонки по работе с Казахстана и бывших Советских Республик Средний Азии, номера определялись не пойми какие, и это была не РФ и не Ресублики бывшего СССР, а были не вспомню какие страны, даже довольно экзотические. Я это связывал с операторами мобильной связи которые возможно (это моя оценка на тот момент) проводили соединение через интернет по IP-телефонии.
Потом сообщил контрагентам кто за рубежом, чтобы звонили на официальный мой служебный номер (IP), который переводил звонки на мой мобильный, входящие с непонятными номерами уменьшились где-то на 80%.
Я это к тому, что не надо делать из сотрудника ТОО «Казтехносвязь» виновного.
Раз в стране нет четкого регулирования работы IP-телефонии увязанной с УК РК, то это очень далеко не верно делать из подсудимого виновного, так как ПРАКТИЧЕСКИ статей нет, и все это действительно подтягивание определения суда под несуществующие статьи УК.
Откорректируйте сначала УК РК касаемо IP, ну уж потом судите людей!
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2328
По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде Костаная
Отправлено: 13.01.26 - 09:16
#10
Цитата:
ng.kz: Однако с использованием линий связи и АПК костанайского ТОО осуществлялись звонки от абонентов Казахстана на номера Казахстана, когда фактически пользователь находился в России. (...) Тем самым маскируя международные звонки под местные
А что, в суде не знакомы с IP телефонией?
Например у нашей компании имеются представительства в республиках Средней Азии, соответственно все номера телефонов в таких представительствах местные, но позвонив по ним и набрав добавочные цифры которые озвучивает автоинформатор, соединение с сотрудниками некоторых служб происходит с офисом в Москве.
Мне, если надо позвонить контрагентам в республиках со служебного стационарного IP телефона, то при наборе номера первая цифра это прямой выход на телефонную сеть республик, далее как обычно код города и номер телефона, мой исходящий с Москвы определяется как внутри республиканский, и именно тот номер который указан для наших представительств в республиках.
У нашего оператора IP телефонии, кто предоставляет услуги связи, возможно предоставления телефонных номеров в более чем 60 стран мира.
В этом нет ничего незаконного, это современные услуги связи. При этом нашим клиентам за рубежом нет необходимости звонить в Россию, в каждой стране где есть наши филиалы, имеются местные контактные телефоны.

Понятно, что у нашего оператора связи имеются соответствующие договоры со своими коллегами за рубежом, которым он оплачивает услуги связи.
И если например, сотрудник того же ТОО «Казтехносвязь» что то сделал, то наш оператор связи оплачивает услуги только тому с кем заключён договор на предоставление услуг связи в Казахстане, а не ТОО «Казтехносвязь».

[Исправлено: Нурбанчик, 13.01.2026 - 10:42]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29475
По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде Костаная
Отправлено: 13.01.26 - 12:38
#11
Цитата:
Нурбанчик:
это современные услуги связи.

Всё верно, в IP телефонии, нет ни межгорода, ни международных звонков, ни даже стран. Все эти понятия имеют смысл в обычной телефонии, и на стыке с Айпи телефонией. Законодательство тоже совершенно не готово к таким технологиям, хотя им уже в обед сто лет. Просто кто-то пытается сову на глобус натянуть, а она не налезает. :lol:
Одну и ту же статью про вредоносное ПО пихают куда только вздумается.
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2328
По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде Костаная
Отправлено: 13.01.26 - 21:36
#12
Цитата:
maxsaf:
Просто кто-то пытается сову на глобус натянуть, а она не налезает.:-)
Одну и ту же статью про ПО пихают куда только вздумается.

К сожалению, попытка пока что удалась, дальше ТОО «Казтехносвязь» нужно принять немало усилий, чтобы "стянуть такую сову с глобуса", и имел место четкий прецедент для возможности дальнейшего прекращения использования судами статьи 210 УК РК на затыкание пробелов в УК.

[Исправлено: Нурбанчик, 13.01.2026 - 22:46]
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4908
По делу о подмене IP-адресов огласили приговор в суде Костаная
Отправлено: 14.01.26 - 23:08
#13
Как я понял, только потому, что ни прокуратура, ни суды ни в зуб ногой в ИТ технологиях в общем и интернет (IP) телефоном в целом . А подходящих законов просто нет. Чела осудили ни за что, да ещё по ложной статье. Да за такое судью привлечь, за не должное исполнение и подмену законов, нужно.

[Исправлено: Эл-починно, 15.01.2026 - 00:14]
