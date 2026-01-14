НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ ДУИС Астаны не будет расследовать возможную вину медработников тюрьмы в смерти Константина Зари
 
 
N
§ NG.kz
20.12.07
53332
ДУИС Астаны не будет расследовать возможную вину медработников тюрьмы в смерти Константина Зари
Отправлено: 14.01.26 - 22:54
Департамент провел служебное расследование и направил материалы в управление собственной безопасности департамента полиции Астаны для дальнейшего принятия процессуального решения, но действия медработников, которые были причастны к содержанию Зари накануне его смерти, в пределы изучения не попали. Почему так?
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
город Костанай
22.05.17
2397
Отправлено: 14.01.26 - 22:54
Цитата:
компьютерная томография от 23 ноября показала, что одно легкое не работает вообще, а второе работает на какую-то часть.

Источник:

Болел туберкулёзом? С такими показателями управлял автотранспортом ?
