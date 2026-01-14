Re: Убытки автобуса № 120 Костанай - Рудный вновь проверит...

Ссылка на якобы чаяния населения это повод для обеих сторон, чтобы ничего не делать и получать доход или выгоду ради выгоды, а населению все равно как решат исполнительная власть и перевозчик! Населению главное, чтобы возили его бесплатно от пункта А в пункт Б. А прокурор будет на стороне закона и его обоснованного применения, чтобы овцы были целы и волки сыты! Но почему не вызовут в судебное заседание тарифную комиссию, которая состоит из общественности и экономистов, и не допросят в суде в присутствии прокурора и адвокатов! Тут только какие эмоции происходят и перепалка, а толку нет! В любом суде вопрос решится в польз того, кто больше предоставит мотивированные доказательства, а не болтовню! Вон в гос-ве кроме болтовни, дел нет, и на это указал Президент, но исполнителей нет! Поэтому все говорят "халва", а во рту слаще не станет!