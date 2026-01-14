НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Убытки автобуса № 120 Костанай - Рудный вновь проверит тарифная комиссия. Поможет ли это вернуть старый маршрут?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53332
Убытки автобуса № 120 Костанай - Рудный вновь проверит тарифная комиссия. Поможет ли это вернуть старый маршрут?
Отправлено: 14.01.26 - 18:21
Разбирательство по иску ИП «Брунер» к акимату Костаная продолжается в экономическом суде. 12 января обсуждали убытки, которые перевозчик несет после того, как городские власти решили изменить схему движения автобусного маршрута № 120.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7967
Re: Убытки автобуса № 120 Костанай - Рудный вновь проверит...
Отправлено: 14.01.26 - 18:21
#1
Что-то совсем затянулся этот спор, видимо ещё не скоро придет к финалу. Акимат за бюджетные деньги радеет, перевозчик за свои убытки (8 млн июнь-ноябрь). Тем не менее в результате распри страдает обыватель, конечно ему проще сесть в центре Костанае и выйти в центре Рудного при этом экономит время и деньги (200 тенге). Конечно,тут взвыл городские перевозчики (#1) в обеих городах,их реальная выручка перебежала к Брунеру (#2). Тогда отдайте эти деньги первому и оставьте второго без бюджетного финансирования ведь он не против к такой развязке и отдайте первоначальный маршрут. Я так думаю
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1248
Re: Убытки автобуса № 120 Костанай - Рудный вновь проверит...
Отправлено: 14.01.26 - 20:06
#2
Ссылка на якобы чаяния населения это повод для обеих сторон, чтобы ничего не делать и получать доход или выгоду ради выгоды, а населению все равно как решат исполнительная власть и перевозчик! Населению главное, чтобы возили его бесплатно от пункта А в пункт Б. А прокурор будет на стороне закона и его обоснованного применения, чтобы овцы были целы и волки сыты! Но почему не вызовут в судебное заседание тарифную комиссию, которая состоит из общественности и экономистов, и не допросят в суде в присутствии прокурора и адвокатов! Тут только какие эмоции происходят и перепалка, а толку нет! В любом суде вопрос решится в польз того, кто больше предоставит мотивированные доказательства, а не болтовню! Вон в гос-ве кроме болтовни, дел нет, и на это указал Президент, но исполнителей нет! Поэтому все говорят "халва", а во рту слаще не станет!
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1541
Re: Убытки автобуса № 120 Костанай - Рудный вновь проверит...
Отправлено: 14.01.26 - 20:28
#3
Я могу сказать одно, когда власти надо, они нагнут кого угодно. В то же время в Рудном новые микрорайоны 22-27 частной застройки не смогли добиться, чтобы автобус 20 маршрута заходил в эти микрорайоны. И акимат развел руками-типа бизнесу невыгодно-ничего не можем сделать. И народ ходит пешком в школы, на работу, на учебу, особенно когда бураны-морозы-метели и такси не принимают заявки в эти районы. При том, что там нет даже тротуаров или пешеходных дорожек.
Аким так и сказал нет и не будет.
