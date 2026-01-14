НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Беспилотники атаковали танкер с казахстанской нефтью. Минэнерго сделало заявление
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53328
Беспилотники атаковали танкер с казахстанской нефтью. Минэнерго сделало заявление
Отправлено: 14.01.26 - 09:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию об инцидентах 13 января 2026 года в акватории Чёрного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17376
Re: Беспилотники атаковали танкер с казахстанской нефтью....
Отправлено: 14.01.26 - 09:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не-а, Киев этого не мог сделать. Они наши друзья. А кто не верит тому штраф или арест.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1868
Беспилотники атаковали танкер с казахстанской нефтью. Минэнерго сделало заявление
Отправлено: 14.01.26 - 10:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если уж володя свои дома взрывал для прихода к власти,то что ему мешает и наши танкеры бомбить. Он-беспредельщик,от которого можно ждать любую подлянку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS