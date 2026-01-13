Отправлено: - 08:55

но этот вопрос можно ведь решить при желании.

Они заявили, что кабеля якобы нет в проекте. Мы обратились в отдел архитектуры, подняли документы и выяснилось, что в планах города кабель указан

Цитата:Разумеется можно. Вместо 480к за соединительную муфту можно заплатить за новый трансформатор в тп-шку, вероятно за новый кабель большего сечения до тп-шки и т.д. в обратном порядке от дома к распределительным сетям и устройствам. Сколько это будет стоить? Ну наверное тоже 480, только миллионов, не меньше. Скидывайтесь и будет вам "счастье".Реально, я просто охреневаю от того сколько у казахстанцев дурных денег и насколько они лего достаются чтобы купить квартиру во-первых вообще в новоделе, а во-вторых в домах типа "точечной застройки".Цитата:В планах города может и указан, но подрядная организация работает по проекту, а не по планам города. В проекте он есть? А если и есть то он хотя бы там нарисован где он фактически находится?У меня, например, была ситуация когда на одном из листов проекта сети канализации были смещены метров на 15-20 по диагонали относительно их фактического местоположения, на другом листе труба газовая была нарисована прямо, тогда как фактически она проходила с изломом по середине под углом 150-160°.