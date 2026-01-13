Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Я робот
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53328
Месяц без лифта - На последствия реконструкции ул. Сьянова жалуются жители многоэтажки в Костанае
Отправлено: 13.01.26 - 23:55
Жители девятиэтажного дома № 25 по ул. Толстого уже месяц живут без лифтов. Причиной, по словам жильцов, стало повреждение электрокабеля во время дорожных работ. Восстанавливать его за свой счёт жителям дома приходится уже не в первый раз.
Отправлено: 13.01.26 - 23:55
Ну и что, восстановили, сами заплатили. Но ущерб то не только можно, но и нужно с виновника возместить - ТОО «Арвис» и «Казахтелекома». У любого преступления есть имя и фамилия.
Отправлено: 14.01.26 - 00:00
Мда до цивилизации - далеко. Сначала устраняются последствия и жизнь людей на первом месте должны быть. А потом разборки и судебные и страховые. Как правило страховая компания оплачивает подобные издержки, а потом возмещает ущерб от виновника произошедшего, в правовом поле действия.
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2072
Отправлено: 14.01.26 - 08:55
Цитата:
Разумеется можно. Вместо 480к за соединительную муфту можно заплатить за новый трансформатор в тп-шку, вероятно за новый кабель большего сечения до тп-шки и т.д. в обратном порядке от дома к распределительным сетям и устройствам. Сколько это будет стоить? Ну наверное тоже 480, только миллионов, не меньше. Скидывайтесь и будет вам "счастье".
Реально, я просто охреневаю от того сколько у казахстанцев дурных денег и насколько они лего достаются чтобы купить квартиру во-первых вообще в новоделе, а во-вторых в домах типа "точечной застройки".
Цитата:
В планах города может и указан, но подрядная организация работает по проекту, а не по планам города. В проекте он есть? А если и есть то он хотя бы там нарисован где он фактически находится?
У меня, например, была ситуация когда на одном из листов проекта сети канализации были смещены метров на 15-20 по диагонали относительно их фактического местоположения, на другом листе труба газовая была нарисована прямо, тогда как фактически она проходила с изломом по середине под углом 150-160°.
но этот вопрос можно ведь решить при желании.
Разумеется можно. Вместо 480к за соединительную муфту можно заплатить за новый трансформатор в тп-шку, вероятно за новый кабель большего сечения до тп-шки и т.д. в обратном порядке от дома к распределительным сетям и устройствам. Сколько это будет стоить? Ну наверное тоже 480, только миллионов, не меньше. Скидывайтесь и будет вам "счастье".
Реально, я просто охреневаю от того сколько у казахстанцев дурных денег и насколько они лего достаются чтобы купить квартиру во-первых вообще в новоделе, а во-вторых в домах типа "точечной застройки".
Цитата:
Они заявили, что кабеля якобы нет в проекте. Мы обратились в отдел архитектуры, подняли документы и выяснилось, что в планах города кабель указан
В планах города может и указан, но подрядная организация работает по проекту, а не по планам города. В проекте он есть? А если и есть то он хотя бы там нарисован где он фактически находится?
У меня, например, была ситуация когда на одном из листов проекта сети канализации были смещены метров на 15-20 по диагонали относительно их фактического местоположения, на другом листе труба газовая была нарисована прямо, тогда как фактически она проходила с изломом по середине под углом 150-160°.
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
928
Отправлено: 14.01.26 - 09:02
точечные застройки города во всей красе. лепят дома лишь бы построить и получить деньги. А территорию перероют трижды как кроты, повреждая уже уложенные коммуникации. Алчность правит балом.
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1868
Отправлено: 14.01.26 - 09:26
А что с кабелем в "элитном" доме на Абая? Сделали?
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2080
Отправлено: 14.01.26 - 10:32
Пока надзорные органы не начнут заниматься надзором, проверяющие - проверками, а контролирующие органы - контролировать, ничего хорошего у нас не будет.
Васильевский тому пример. Парковки нет, коммуникации - тянем со всей округи, но это не мешает строить махину, которая парализует наглухо движение по Толстого, вынудит ставить светофор на Каирбекова, наводнит машинами тихий квартал. Подмахнули, получили "разрешение" и айда. И пофиг, что акимат заморозил стройку, да так, что она до верхних этажей дошла и практически наружная отделка завершена ))))
Пока надзорные органы не начнут заниматься надзором, проверяющие - проверками, а контролирующие органы - контролировать, ничего хорошего у нас не будет.
