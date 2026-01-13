НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Месяц без лифта - На последствия реконструкции ул. Сьянова жалуются жители многоэтажки в Костанае
Отправлено: 13.01.26 - 23:55
Жители девятиэтажного дома № 25 по ул. Толстого уже месяц живут без лифтов. Причиной, по словам жильцов, стало повреждение электрокабеля во время дорожных работ. Восстанавливать его за свой счёт жителям дома приходится уже не в первый раз.
Месяц без лифта - На последствия реконструкции ул. Сьянова жалуются жители многоэтажки в Костанае
Отправлено: 13.01.26 - 23:55
Ну и что, восстановили, сами заплатили. Но ущерб то не только можно, но и нужно с виновника возместить - ТОО «Арвис» и «Казахтелекома». У любого преступления есть имя и фамилия. 8-)

Re: Месяц без лифта - На последствия реконструкции ул. Сьянова...
Отправлено: 14.01.26 - 00:00
Мда до цивилизации - далеко. Сначала устраняются последствия и жизнь людей на первом месте должны быть. А потом разборки и судебные и страховые. Как правило страховая компания оплачивает подобные издержки, а потом возмещает ущерб от виновника произошедшего, в правовом поле действия.
