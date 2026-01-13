НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53325
Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная наказали за разжигание межнациональной розни
Отправлено: 13.01.26 - 16:50
Инцидент произошел в начале ноября 2024 года. Как следует из приговора, Юлия Хон выпила 9 литров пива и ночью, около 3:45, открыла в телефоне прямую трансляцию, в которой, помимо нее, участвовали еще около 10 человек.
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1035
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 13.01.26 - 16:50
#1
а тех кто ее оскорблял не привлекли к ответственности получается?))))
лимон
лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1590
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 13.01.26 - 16:56
#2
про 9 литров пива она сама сообщила? или во время стрима зафиксировали?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2079
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 13.01.26 - 18:34
#3
Не хочу никого оправдывать, НО
Я считаю, что есть грань между оскорблением и разжиганием розни.
Можно проявить личную неприязнь, оскорбить, унизить отдельно взятого человека; а разжигать рознь (на мой взгляд) это преднамеренная провокация, нацеленная на конфликт между представителями 2 и более национальностей - если говорится о разжигании межнациональной розни.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7965
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 13.01.26 - 20:22
#4
Из показаний свидетеля Дюсембаевой С. М. суду следует, что в TikTok вела прямой эфир 
У меня есть подозрение, сея заявительница еще не видела какие баталии происходят в сети на этих стримах. Некии националист и шовинист призывал граждан на антирусскую тематику,тогда я вмешался так как являясь коммунистом и взращенный на интернациональных дрожжах не смог такое терпеть. Тогда, эти граждане решили выяснить мое проживание и выяснить со мной отношение. Так что лучше не стоит заходить на такие стримы, тем более спорить с кем-то
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
927
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 13.01.26 - 20:39
#5
Дюсембаева уверен спровоцировала эту ситуацию. И вина на ней лежит еще больше чем на остальных членах этой тусовки. Сайлау, я тоже интернационалист и коммунист. Так что мы одного поля ягоды. Но пасаран!!!
o
open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
29
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 13.01.26 - 22:30
#6
Может нашим службам стоит начать делать свою работу например можно понаблюдать за остальными что там за стримы ,а то как то однобоко получается кусочек видео показали и всё а что там происходит пофиг
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2079
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 13.01.26 - 22:50
#7
Цитата:
сайлау курманов:
Так что лучше не стоит заходить на такие стримы, тем более спорить с кем-то

Мудрая мысль! Без иронии и сарказма. Все бы так думали, меньше идиотских стримов было бы
Undead
Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1041
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 13.01.26 - 23:06
#8
Цитата:
Юлия Хон выпила 9 литров пива

- Вы очень здравы пить!
- В прежнее время я мог свободно четверть выкушать! Но, конечно, был романтизм...
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4906
Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная наказали за разжигание межнациональной розни
Отправлено: 13.01.26 - 23:50
#9
Я немного не понял, по словам подсудимой, именно "хозяйка" стрима провоцировала и разжигала на национальной почве. Что так трудно такие стримы вообще запретить, а если, кто проводит - по полной наказывать, с лишением свободы. А Юлия просто подалась на провокацию неонацистов. Оправдать, наказывать нужно стримеров.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2396
Re: Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная...
Отправлено: 14.01.26 - 00:03
#10
Цитата:
Дело рассмотрели в суде № 2 Костаная. Обвиняемая - 45-летняя Юлия ХОН. Против нее возбудили дело по ч. 1 ст. 174 УК РК (разжигание розни) после того, как женщина нецензурно и с оскорблениями высказалась на одном из стримов в социальной сети TikTok.

Источник:


Народ стал настолько злым. И героизм под влиянием спиртного усиливается. ОСТАНОВИТЕСЬ! Все это провоцируют из вне. Цитата:
директор пляжа:
а тех кто ее оскорблял не привлекли к ответственности получается?))))

раз оскорбили.. должна это доказать..
