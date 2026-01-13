Re: В Казахстане заявили о стопроцентном охвате водой, но...

Отправлено: - 20:44

Точно, именно таким способом они и решают вопрос водоснабжения. Вп.Цабелевке Федоровского района нет своей питьевой воды. Она привозная по графику. А то что есть в колодцах-так она скорее техническая. И где тут 100 процентов? Поселок вымирает. как закроется совсем тогда и проблем с водоснабжением не будет.