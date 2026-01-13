Re: «Большой шанс для исправления» - Избивших полицейского...

Отправлено: - 12:47

да суд совсем берега попутал. Прицепился к отсутствию жетона и другим мелочам. Ясно одно, что участковый пресекал правонарушение, а потом ему самому пришлось обороняться от хулиганья. На то он и участковый. А есть ли у него какие то атрибуты это на тот момент не главное было. Он проявил себя так как и должен был поступить настоящий мужчина и настоящий правозащитник. И еще постоянно ссылаются на смягчающие обстоятельства при вынесении приговоров. А эти обстоятельства почему не учитывают нарушители, когда совершают преступления? или именно на это и надеятся? Считаю, что данный пункт надо вообще убрать и не считать как смягчающее.