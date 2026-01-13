НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Большой шанс для исправления» - Избивших полицейского освободили из-под стражи в суде Костанайской области. Как пояснили приговор?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53325
«Большой шанс для исправления» - Избивших полицейского освободили из-под стражи в суде Костанайской области. Как пояснили приговор?
Отправлено: 13.01.26 - 12:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 января Анатолия КЛИМЕНТЬЕВА и Александра ДИНИУСА суд признал виновными в том, что они избили участкового инспектора полиции. Причиной конфликта стало замечание потерпевшего Климентьеву, когда тот ударил своего пасынка.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
927
Re: «Большой шанс для исправления» - Избивших полицейского...
Отправлено: 13.01.26 - 12:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да суд совсем берега попутал. Прицепился к отсутствию жетона и другим мелочам. Ясно одно, что участковый пресекал правонарушение, а потом ему самому пришлось обороняться от хулиганья. На то он и участковый. А есть ли у него какие то атрибуты это на тот момент не главное было. Он проявил себя так как и должен был поступить настоящий мужчина и настоящий правозащитник. И еще постоянно ссылаются на смягчающие обстоятельства при вынесении приговоров. А эти обстоятельства почему не учитывают нарушители, когда совершают преступления? или именно на это и надеятся? Считаю, что данный пункт надо вообще убрать и не считать как смягчающее.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1529
Re: «Большой шанс для исправления» - Избивших полицейского...
Отправлено: 13.01.26 - 14:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Судом установлено, что в момент происшествия участковый инспектор выражался нецензурной бранью


Может просто выражался на единственном понятном им на тот момент языке? Суды нынче один лучше другого. Видимо, ещё повезло участковому - могли и посадить
Профайл
o
§ open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
29
«Большой шанс для исправления» - Избивших полицейского освободили из-под стражи в суде Костанайской области. Как пояснили приговор?
Отправлено: 13.01.26 - 22:34
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2243
Re: «Большой шанс для исправления» - Избивших полицейского...
Отправлено: 13.01.26 - 23:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фраза «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — это знаменитая цитата из советского комедийного фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», произносимая в сцене суда. Обычно она используется в ироничном контексте для подчёркивания абсурдности или предвзятости судебной системы

....две статьи о наказании виновных в одной статье женщина по пьяной лавочке на два года наговорила по решению судьи у которой сын инвалид,здесь представителя власти двое отдубастили,условно получили....где справедливость?мент захочет дальше так работать?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS