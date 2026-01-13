Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная наказали за разжигание межнациональной розни
Отправлено: 13.01.26 - 16:50
Инцидент произошел в начале ноября 2024 года. Как следует из приговора, Юлия Хон выпила 9 литров пива и ночью, около 3:45, открыла в телефоне прямую трансляцию, в которой, помимо нее, участвовали еще около 10 человек. Читать новость
Не хочу никого оправдывать, НО Я считаю, что есть грань между оскорблением и разжиганием розни. Можно проявить личную неприязнь, оскорбить, унизить отдельно взятого человека; а разжигать рознь (на мой взгляд) это преднамеренная провокация, нацеленная на конфликт между представителями 2 и более национальностей - если говорится о разжигании межнациональной розни.
Из показаний свидетеля Дюсембаевой С. М. суду следует, что в TikTok вела прямой эфир У меня есть подозрение, сея заявительница еще не видела какие баталии происходят в сети на этих стримах. Некии националист и шовинист призывал граждан на антирусскую тематику,тогда я вмешался так как являясь коммунистом и взращенный на интернациональных дрожжах не смог такое терпеть. Тогда, эти граждане решили выяснить мое проживание и выяснить со мной отношение. Так что лучше не стоит заходить на такие стримы, тем более спорить с кем-то
Дюсембаева уверен спровоцировала эту ситуацию. И вина на ней лежит еще больше чем на остальных членах этой тусовки. Сайлау, я тоже интернационалист и коммунист. Так что мы одного поля ягоды. Но пасаран!!!
Я немного не понял, по словам подсудимой, именно "хозяйка" стрима провоцировала и разжигала на национальной почве. Что так трудно такие стримы вообще запретить, а если, кто проводит - по полной наказывать, с лишением свободы. А Юлия просто подалась на провокацию неонацистов. Оправдать, наказывать нужно стримеров.
Дело рассмотрели в суде № 2 Костаная. Обвиняемая - 45-летняя Юлия ХОН. Против нее возбудили дело по ч. 1 ст. 174 УК РК (разжигание розни) после того, как женщина нецензурно и с оскорблениями высказалась на одном из стримов в социальной сети TikTok.
