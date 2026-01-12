НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не спешите к мусорке - Для сбора «отработавших свое» новогодних елок акимат Костаная пообещал площадки
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53318
Не спешите к мусорке - Для сбора «отработавших свое» новогодних елок акимат Костаная пообещал площадки
Отправлено: 12.01.26 - 14:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос об утилизации этих символов праздника мы задали сегодня, 12 января, на аппаратном совещании в горакимате. И это совсем не рано — первые елки на помойках в Костанае уже появились. Скоро избавляться от них начнут массово.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46700
Re: Не спешите к мусорке - Для сбора «отработавших свое»...
Отправлено: 12.01.26 - 14:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, так разобрать нельзя и отнести в мусорку?

Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1246
Re: Не спешите к мусорке - Для сбора «отработавших свое»...
Отправлено: 12.01.26 - 15:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи Нового года, хозяева елки, считают, что уже им не нужна и как мусор, их выбрасывают везде, тем самым загрязняя город мусором! Нужно принимать меры и наказывать иждивенцев, которые считают, что они дети бога, и за них пусть убирают слуги, например исполнительная власть!
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3938
Re: Не спешите к мусорке - Для сбора «отработавших свое»...
Отправлено: 12.01.26 - 17:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может НГ таки возродить акцию "Прощай йолка"?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29472
Не спешите к мусорке - Для сбора «отработавших свое» новогодних елок акимат Костаная пообещал площадки
Отправлено: 13.01.26 - 06:12
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А что, так разобрать нельзя и отнести в мусорку?

Любитель расчлененки? Нравится молодые ёлочки дербанить? 8-) Без издевательства не можешь? Ей бы ещё расти... У меня роскошная пластиковая почти до потолка, я не душегуб. ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46700
Не спешите к мусорке - Для сбора «отработавших свое» новогодних елок акимат Костаная пообещал площадки
Отправлено: 13.01.26 - 08:39
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Любитель расчлененки? Нравится молодые ёлочки дербанить? 8-) Без издевательства не можешь? Ей бы ещё расти... У меня роскошная пластиковая почти до потолка, я не душегуб. ;-)

И давно ты таким стал?
У нас менталитет другой, мы все любим запах крови, а потому убиваем и расчленяем животных, чтоб вкусить этот запах крови и свежего мяса
Ровно то же самое мы делаем с елями, кстати выращиваемыми как и выращивают животных, расчленяя их, или в случае с елями распиливая их, чтоб наш человек чувствовал запах Смолл, хвои и наслаждался этим определенное время в году и после насладившись , выкидывал это как мы выкидываем уже не нужные кости животных..
Всё определенно честно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 141, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 141
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS