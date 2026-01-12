НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки еды под Новый год в Костанае. Как комментирует скандал полиция и сам предприниматель?
 
 
Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки еды под Новый год в Костанае. Как комментирует скандал полиция и сам предприниматель?
Отправлено: 12.01.26 - 13:19
Отправлено: 12.01.26 - 13:19
Выездной повар Дмитрий КРИЧКО уверяет, что набрал много заказов и не успел приготовить их все, но готов вернуть деньги. Однако Асемгуль МАЙКАНОВА, одна из заказчиц, подозревает его в мошенничестве.
Re: Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки...
Отправлено: 12.01.26 - 13:19
Отправлено: 12.01.26 - 13:19
Такой случай был у меня когда работал таксистом, иногда попадались заявки по доставка пиццы,однако у тот день на 21 часов когда мне надо на покой навалились 13 заявок, конечно я не стал отказываться, забрал весь товар и вперед! Но, было уже 23 час, а у меня оставались несколько заявок от которых заказчик просто отказался. Тогда я повез назад на кухню, где принимать обратно тоже отказались. Я расчитался с кузнец,хозяин эти невостребованые пиццы отдал мне подарком и в тот вечер моя семья от души впервые наелись пиццой,да еще соседям хватило на перекус
Re: Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки...
Отправлено: 12.01.26 - 16:38
Отправлено: 12.01.26 - 16:38
захотел бабла срубить на Новый год, но не вывез, глупость или жадность?
ну видишь, что не вывозишь - не бери заказы, пока не раскидался
Re: Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки...
Отправлено: 12.01.26 - 17:02
Отправлено: 12.01.26 - 17:02
40 заказов он не отдал. Сколько же он их на новый год принял? Их готовят всего трое. В съемной квартире. Очевидно, что много трое человек на обычной кухне в квартире не наготовят.
Re: Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки...
Отправлено: 12.01.26 - 19:24
Отправлено: 12.01.26 - 19:24
Цитата:
продолжает Асемгуль. - У меня мои дети остались без праздничного стола. 

Вот такие нынче мадамы, без повара - на НГ не в состоянии стол замутить, целым сетом заказы делают .. :lol:
Re: Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки...
Отправлено: 12.01.26 - 21:02
Отправлено: 12.01.26 - 21:02
......я бы на Димкином месте извинился и на следующий год всем кому не успел приготовить,приготовил...а дамачки обурели уже готовить не хотят....
Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки еды под Новый год в Костанае. Как комментирует скандал полиция и сам предприниматель?
Отправлено: 13.01.26 - 02:31
Отправлено: 13.01.26 - 02:31
Цитата:
родом из Шанхая2022: я бы на Димкином месте извинился и на следующий год всем кому не успел приготовить,приготовил


Нет. Это не так делается.
По хорошему.
По правильному.
По пацански)
Он должен был вернуть деньги с извенениями вечером 31 декабря, что б людям не портить новогоднее настроение.

А не вот это, его цитата: ( я готов вернуть деньги)
В смысле он готов вернуть деньги?
Денги ещё давно должны были вернуты.
Конечно Если он хочет вести честный бизнес. А так он потерял 40 клиентов которые врятли вос пользуются его услугами в будущем. Плюс антиреклама тоже не красит.

Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки еды под Новый год в Костанае. Как комментирует скандал полиция и сам предприниматель?
Отправлено: 13.01.26 - 04:33
Отправлено: 13.01.26 - 04:33
Повторяться не стану, так вот сказал

Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки еды под Новый год в Костанае. Как комментирует скандал полиция и сам предприниматель?
Отправлено: 13.01.26 - 05:30
Отправлено: 13.01.26 - 05:30
Цитата:
111:

Не ври)
Как это не работает.
А кто ремонт в квартирах делал?
Кто носки потные твои стирает?
Кто откармлевает тебя каждый день бешом как на убой?)
Наталья работает, просто ты не замечаешь 8-)
Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки еды под Новый год в Костанае. Как комментирует скандал полиция и сам предприниматель?
Отправлено: 13.01.26 - 08:42
Отправлено: 13.01.26 - 08:42
Цитата:
Vit:

Цитата:
Кто откармлевает тебя каждый день бешом как на убой?) Наталья работает, просто ты не замечаешь 8-)

Это просто ее жизнь, обязанность, без этого ей самой будет скушно, так что в семье пусть пашет
Просто повар не успел... - 21 семья не дождалась доставки еды под Новый год в Костанае. Как комментирует скандал полиция и сам предприниматель?
Отправлено: 13.01.26 - 08:46
Отправлено: 13.01.26 - 08:46
Ох умора..

