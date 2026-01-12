Отправлено: - 02:31

родом из Шанхая2022: я бы на Димкином месте извинился и на следующий год всем кому не успел приготовить,приготовил

[Исправлено: Vit, 13.01.2026 - 02:32]

Цитата:Нет. Это не так делается.По хорошему.По правильному.По пацански)Он должен был вернуть деньги с извенениями вечером 31 декабря, что б людям не портить новогоднее настроение.А не вот это, его цитата: ( я готов вернуть деньги)В смысле он готов вернуть деньги?Денги ещё давно должны были вернуты.Конечно Если он хочет вести честный бизнес. А так он потерял 40 клиентов которые врятли вос пользуются его услугами в будущем. Плюс антиреклама тоже не красит.