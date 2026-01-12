Статья 210 УК изначально писалась под вредоносное ПО, а не под решения IP-телефонии. Её применение в таком виде — типичный пример расширительного толкования, которое само по себе опасно для правоприменения. А еще, судебная практика показывает, что оправдательные приговоры — редкость, особенно в резонансных делах. Это не аргумент виновности, а характеристика судебной системы! В этом деле ключевой вопрос даже не в фамилии, а в том, что в РК до сих пор нет прямого и чёткого регулирования IP-телефонии. Пока этого нет, подобные приговоры будут выглядеть как попытка закрыть правовые пробелы уголовным правом.
Мда... В данной ситуации, аппеляционная жалоба в суд, который вынес такой приговор, не приведет к желаемому результату, после жалобы, когда ни чего не изменится, нужно подавать в ВС РК.Но на это,надеюсь, у ТОО «Казтехносвязь» найдутся средства. Цитата:
Profit_kz: Статья 210 УК изначально писалась под вредоносное ПО, а не под решения IP-телефонии. Её применение в таком виде — типичный пример расширительного толкования, которое само по себе опасно для правоприменения.
Profit_kz, я с вами полностью согласен, так как в УК РК отсутствуют статьи касающиеся данной ситуации. Цитата:
Profit_kz: подобные приговоры будут выглядеть как попытка закрыть правовые пробелы уголовным правом.
Здесь вы в самую точку имеющегося пробела УК РК в части работы IP-телефонии. Вот обычный VPN, сотни которых (а может и больше) доступны всем по всему миру, для установки в телефон. Выбирай, не хочу, бесплатный или платный вариант в одном приложении [img][/img]
Кстати, ещё этак лет 10 назад, часто по работе стали поступать звонки по работе с Казахстана и бывших Советских Республик Средний Азии, номера определялись не пойми какие, и это была не РФ и не Ресублики бывшего СССР, а были не вспомню какие страны, даже довольно экзотические. Я это связывал с операторами мобильной связи которые возможно (это моя оценка на тот момент) проводили соединение через интернет по IP-телефонии. Потом сообщил контрагентам кто за рубежом, чтобы звонили на официальный мой служебный номер (IP), который переводил звонки на мой мобильный, входящие с непонятными номерами уменьшились где-то на 80%. Я это к тому, что не надо делать из сотрудника ТОО «Казтехносвязь» виновного. Раз в стране нет четкого регулирования работы IP-телефонии увязанной с УК РК, то это очень далеко не верно делать из подсудимого виновного, так как ПРАКТИЧЕСКИ статей нет, и все это действительно подтягивание определения суда под несуществующие статьи УК. Откорректируйте сначала УК РК касаемо IP, ну уж потом судите людей!
ng.kz: Однако с использованием линий связи и АПК костанайского ТОО осуществлялись звонки от абонентов Казахстана на номера Казахстана, когда фактически пользователь находился в России. (...) Тем самым маскируя международные звонки под местные
А что, в суде не знакомы с IP телефонией? Например у нашей компании имеются представительства в республиках Средней Азии, соответственно все номера телефонов в таких представительствах местные, но позвонив по ним и набрав добавочные цифры которые озвучивает автоинформатор, соединение с сотрудниками некоторых служб происходит с офисом в Москве. Мне, если надо позвонить контрагентам в республиках со служебного стационарного IP телефона, то при наборе номера первая цифра это прямой выход на телефонную сеть республик, далее как обычно код города и номер телефона, мой исходящий с Москвы определяется как внутри республиканский, и именно тот номер который указан для наших представительств в республиках. У нашего оператора IP телефонии, кто предоставляет услуги связи, возможно предоставления телефонных номеров в более чем 60 стран мира. В этом нет ничего незаконного, это современные услуги связи. При этом нашим клиентам за рубежом нет необходимости звонить в Россию, в каждой стране где есть наши филиалы, имеются местные контактные телефоны.
Понятно, что у нашего оператора связи имеются соответствующие договоры со своими коллегами за рубежом, которым он оплачивает услуги связи. И если например, сотрудник того же ТОО «Казтехносвязь» что то сделал, то наш оператор связи оплачивает услуги только тому с кем заключён договор на предоставление услуг связи в Казахстане, а не ТОО «Казтехносвязь».
