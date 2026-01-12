Отправлено: - 21:20

Profit_kz:

Статья 210 УК изначально писалась под вредоносное ПО, а не под решения IP-телефонии. Её применение в таком виде — типичный пример расширительного толкования, которое само по себе опасно для правоприменения.

Profit_kz:

подобные приговоры будут выглядеть как попытка закрыть правовые пробелы уголовным правом.

[Исправлено: Нурбанчик, 12.01.2026 - 22:37]

Мда...В данной ситуации, аппеляционная жалоба в суд, который вынес такой приговор, не приведет к желаемому результату, после жалобы, когда ни чего не изменится, нужно подавать в ВС РК.Но на это,надеюсь, у ТОО «Казтехносвязь» найдутся средства.Цитата:Profit_kz, я с вами полностью согласен, так как в УК РК отсутствуют статьи касающиеся данной ситуации.Цитата:Здесь вы в самую точку имеющегося пробела УК РК в части работы IP-телефонии.Вот обычный VPN, сотни которых (а может и больше) доступны всем по всему миру, для установки в телефон.Выбирай, не хочу, бесплатный или платный вариант в одном приложении[img][/img][img][/img][img][/img]