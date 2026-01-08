Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почему мы платим за свет больше?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53310
Отправлено: 08.01.26 - 13:44
С апреля прошлого года в нашем селе значительно выросли тарифы на электроэнергию и остаются одними из самых высоких. В «Форфайте» нам объясняют, что тариф высокий, потому что в селе дома якобы отапливаются электричеством. Но мы все топим углем и дровами. Только на топливо я потратила около 500 тыс. тенге. При этом за свет ежемесячно плачу 8-12 тысяч тенге. Для сравнения: в соседнем Тобыле люди платят по 1,5-2 тысячи в месяц. Почему мы вынуждены переплачивать за электроэнергию, если фактически не используют ее для отопления домов?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 337
Re: Почему мы платим за свет больше?
Отправлено: 08.01.26 - 13:44
Хорошо ребята устроились - взяли людей в рабство фактически!Это же чистая грабиловка - раз у них нет электрических плит, давайте драть с них в 4 дороже за свет!
Отправлено: 08.01.26 - 14:06
ЗТБ частный дом тарифы
1)до 100квт на 1 чел.-31.75
2)100-150 на 1челов 40.54
свыше 150 на 1 человека 50.69
Отопление газовое,за свет в месяц плачу примерно 15000
Отопление газовое,за свет в месяц плачу примерно 15000
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8716
Re: Почему мы платим за свет больше?
Отправлено: 08.01.26 - 14:21
Обратная сторона этого вопроса: - чем ниже тарифы, тем меньше зарплата у электромонтеров и прочего обслуживающего персонала; чем выше тариф - тем больше вероятность высокой зарплаты у этих людей и следовательно - отсутствия кадрового дефицита в районном РЭС-е.
Доходит до того что : у нас в РЭС-е элементарно НЕКОМУ выехать на устранение последствии какой либо электроаварии.
Хронический НЕДОКОМЛЕКТ штатного кадрового состава.
Обратная сторона этого вопроса: - чем ниже тарифы, тем меньше зарплата у электромонтеров и прочего обслуживающего персонала; чем выше тариф - тем больше вероятность высокой зарплаты у этих людей и следовательно - отсутствия кадрового дефицита в районном РЭС-е.
Доходит до того что : у нас в РЭС-е элементарно НЕКОМУ выехать на устранение последствии какой либо электроаварии.
Хронический НЕДОКОМЛЕКТ штатного кадрового состава.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7959
Re: Почему мы платим за свет больше?
Отправлено: 08.01.26 - 14:34
Чем больше расходуешь,тем больше платишь, ПО этой логике электрокомпания предполагает что потребитель будет экономить. Однако, украсть эти киловатты для хорошего электрика не стоит большого труда, даже есть приборы останавливающие счетчик
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2324
Почему мы платим за свет больше?
Отправлено: 08.01.26 - 16:40
В Москве для населения с 01.01.2026 за 1 кВт - 8 руб., и 7,28 руб для жилья с электроплитами.
Есть ещё 2 тарифа: день/ночь, и пиковая/полупиковая + ночь, где ночью 3,77 руб, день от 7,28 до 10,40.
В Москве для населения с 01.01.2026 за 1 кВт - 8 руб., и 7,28 руб для жилья с электроплитами.
Есть ещё 2 тарифа: день/ночь, и пиковая/полупиковая + ночь, где ночью 3,77 руб, день от 7,28 до 10,40.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2324
Почему мы платим за свет больше?
Отправлено: 08.01.26 - 16:41
В Московской области за 1 кВт 8,38 руб, в домах с электроплитами 6,70 руб , есть и другие тарифы как и в Москве, для деревень и СНТ приравненные к деревням тарифы ещё ниже.
Да уж, в ЗТБ цены на электричество не назвать и
дешёвыми...
Почему мы платим за свет больше?
Отправлено: 08.01.26 - 18:37
Практически как в Москве,только з\п Затобольские
Практически как в Москве,только з\п Затобольские
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 47
Re: Почему мы платим за свет больше?
Отправлено: 11.01.26 - 17:46
Почитала комментарии и удивилась. В Москве с электроплитами тариф ниже, чем без ( и это логично ). А в Кустанае наоборот( если верить цифрам комментирующих ). Как так ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17371
Почему мы платим за свет больше?
Отправлено: 11.01.26 - 18:13
ТТ:Я вам открою секрет. В Москве всё дешевле. Хорошая одежда дешевле чем у нас. В Москве только жилье дорогое.
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 47
Re: Почему мы платим за свет больше?
Отправлено: 11.01.26 - 19:02
Где же дешевле ? 8 рублей против 31 тенге. Тут я другому удивлялась, соотношению с эл.плитами
