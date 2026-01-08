Отправлено: - 13:44

С апреля прошлого года в нашем селе значительно выросли тарифы на электроэнергию и остаются одними из самых высоких. В «Форфайте» нам объясняют, что тариф высокий, потому что в селе дома якобы отапливаются электричеством. Но мы все топим углем и дровами. Только на топливо я потратила около 500 тыс. тенге. При этом за свет ежемесячно плачу 8-12 тысяч тенге. Для сравнения: в соседнем Тобыле люди платят по 1,5-2 тысячи в месяц. Почему мы вынуждены переплачивать за электроэнергию, если фактически не используют ее для отопления домов?