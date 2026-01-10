НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Амиржан КОСАНОВ: У президента стабильное давление. В том числе, и политическое
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53310
Амиржан КОСАНОВ: У президента стабильное давление. В том числе, и политическое
Отправлено: 10.01.26 - 14:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, складывается традиция: избегающий частого мелькания в СМИ президент в начале года в одном из республиканских изданий отвечает на актуальные (по мнению этих СМИ) вопросы. Остановлюсь лишь на некоторых, на мой взгляд, важных моментах.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1540
Re: Амиржан КОСАНОВ: У президента стабильное давление. В том...
Отправлено: 10.01.26 - 14:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор и сам далеко не голубь, все пытается прошлое хоть как то очернить.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4902
Амиржан КОСАНОВ: У президента стабильное давление. В том числе, и политическое
Отправлено: 10.01.26 - 14:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---

[Исправлено: Эл-починно, 10.01.2026 - 19:57]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS