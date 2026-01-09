НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Как бы им зиму перезимовать - Если вы хотите помочь птицам, лучше сначала узнать, чем их можно кормить и чем нельзя
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53310
Как бы им зиму перезимовать - Если вы хотите помочь птицам, лучше сначала узнать, чем их можно кормить и чем нельзя
Отправлено: 09.01.26 - 19:22
Глобальное потепление немного сбило суровость наших зим и не все мигрирующие птицы стали улетать на юг. Сейчас речь идет не о бедолагах, отставших от стаи в результате травмы или истощения. Уже не первую зиму остаются зимовать в Костанае утки. В тех местах, где есть участки незамерзшей воды и можно добраться до питания - водной растительности.
Читать новость

M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
24
Re: Как бы им зиму перезимовать - Если вы хотите помочь птицам,...
Отправлено: 09.01.26 - 19:22
#1
Всегда особенно приятно читать по-настоящему полезный материал, спасибо большое. Чуть непонятно только, в какой локации "серые шейки" ныне ютятся. Берег Тобола немаленький.
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2240
Re: Как бы им зиму перезимовать - Если вы хотите помочь птицам,...
Отправлено: 10.01.26 - 01:17
#2
.....я вот когда в ЕС клубнику собирал там у них в магазине для животных специально продают корм для птичек диких,смесь семечек пшеницы ячменя...
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3936
Re: Как бы им зиму перезимовать - Если вы хотите помочь птицам,...
Отправлено: 10.01.26 - 09:46
#3
Цитата:
Messer:
Чуть непонятно только, в какой локации "серые шейки" ныне ютятся.

не стоит указывать локацию, а то появятся двуногие твари с огнестрелом и постреляют уток.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17370
Re: Как бы им зиму перезимовать - Если вы хотите помочь птицам,...
Отправлено: 10.01.26 - 12:45
#4
А я сегодня встретил очень редкую птичку, воробья. Грел свои крылышки на моей машинке. Наверно из пора в красную книгу записать.
