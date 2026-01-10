НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
NG.kz
Открытие «Комфортной школы» снова отсрочили в Рудном
10.01.26 - 12:36
Долгожданное событие перенесли на 1 февраля 2026 года. Об этом стало известно в ходе посещения школы депутатом Мажилиса Парламента РК Альбертом Рау. Ранее аким Рудного Виктор ИОНЕНКО сам назвал дату открытия долгожданной елки - 10 января. Но что-то опять пошло не по плану.
Читать новость

Филипповна
Re: Открытие «Комфортной школы» снова отсрочили в Рудном
10.01.26 - 12:36
#1
." Ранее аким Рудного Виктор ИОНЕНКО сам назвал дату открытия долгожданной елки - 10 января" Тут опечатка ? ёлка - школа
Георгий ГОВОРОВ
Re: Открытие «Комфортной школы» снова отсрочили в Рудном
10.01.26 - 13:36
#2
Цитата:
Филипповна:
Тут опечатка ?

Да, исправили, спасибо.
