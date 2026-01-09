Отправлено: - 23:39

ПолиграфЪ Боярышников:

Да пусть забирают на здоровье… государство не обеднеет. Забирайте! и тут мер города Костромы сказал попу Богоявленско-Анастасинского кафедрального собора Костромы- иконы разбазариваешь? Так никаких икон не напасешься!

Цитата:........мягко сказать для непонятливых постараюсь объяснить на пальцах.Ещё раз читаем ...митрополит Александр доставит в Костанай точный список, «мера в меру», чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, который будет отныне именоваться Костанайской-Феодоровской иконой. Эта икона навсегда пребудет в Константино-Еленинском кафедральном соборе. В Казахстане уже пребывают точные списки Феодоровской иконы Божией Матери: в Алматы святыня именуется Алматинской-Феодоровской иконой, а в Астане - Астанайской-Феодоровской.Слово список означает точная копия.Так эти списки икон уже имеют соборы Алматы и Астаны...теперече будет и в Кустанае....