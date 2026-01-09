НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Политическая архитектура 2026 года: что изменится в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53308
Политическая архитектура 2026 года: что изменится в Казахстане
Отправлено: 09.01.26 - 14:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какими будут следующие 12 месяцев для внутренней политики: что будет главным процессом, какие законы будут приниматься и как это повлияет на людей и на гражданское общество. Разбираемся вместе с депутатами, политологами и обозревателями.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2462
Политическая архитектура 2026 года: что изменится в Казахстане
Отправлено: 09.01.26 - 14:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Что говорить, когда нечего говорить" - фраза, которую произносят в разнобой актёры на сцене, когда нужно создать эффект шума толпы...
У нас - чтобы создать видимость бурной деятельности.

[Исправлено: Skeptic, 09.01.2026 - 15:57]
Профайл
M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
24
Re: Политическая архитектура 2026 года: что изменится в...
Отправлено: 09.01.26 - 19:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Соцсети ограничат, а госслужащих станет меньше". Первое вероятно вполне, а вот во второе не верится ни при каких раскладах. Если верить статистике - население увеличивается, соответственно - родственников и друзей становится больше, а не меньше.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS