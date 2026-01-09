Re: Политическая архитектура 2026 года: что изменится в...

19:32

"Соцсети ограничат, а госслужащих станет меньше". Первое вероятно вполне, а вот во второе не верится ни при каких раскладах. Если верить статистике - население увеличивается, соответственно - родственников и друзей становится больше, а не меньше.