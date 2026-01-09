Отправлено: - 19:22

Глобальное потепление немного сбило суровость наших зим и не все мигрирующие птицы стали улетать на юг. Сейчас речь идет не о бедолагах, отставших от стаи в результате травмы или истощения. Уже не первую зиму остаются зимовать в Костанае утки. В тех местах, где есть участки незамерзшей воды и можно добраться до питания - водной растительности.