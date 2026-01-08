Re: Снижение пенсионного возраста для чабанов и льготное...

Отправлено: - 20:03

Давно пора работать контролирующим органам, в том числе и налоговикам в деревнях, откуда латифундисты-субсидиаторы, эксплуатирующие за сущие гроши и тыйнки, ограничивая в правах, все работающее население выгнали город! А выращивать скот, и тому подобное, из-за иждивенцев, просителей субсидий в сельских местностях некому! А вот за период независимости были взращены мечтатели, болтуны, об этом недавно отметил эту категорию сам Президент, говоря, что чиновники и другие могут только тормозить, чтобы сникерснуть, но не заниматься практической деятельностью, то есть иждивенцы ищут любой повод, чтобы не работать, ничего не делая, еще тянут других на саботаж! Ведь до сих пор программа, намеченная Президентом буксует! Поэтому видимо придется в этом гос-ве применять верный белорусский метод Батьки Рыгорыча "буду перетрахивать" или ленинский "кто не работает, тот не ест".