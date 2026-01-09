НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Откуда ты, батыр?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53308
Николай ВОРОНИН: Откуда ты, батыр?
Отправлено: 09.01.26 - 16:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат мажилиса Ерлан Саиров возмутился фильмом «Какого рода», где, по мнению депутата, принижаются роды казахов. Я не против, когда люди той или иной национальности проявляют инициативу и поднимают из небытия события и имена забытых героев своего рода-племени. Но...
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2395
Re: Николай ВОРОНИН: Откуда ты, батыр?
Отправлено: 09.01.26 - 16:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Только делайте умно, а не так, как иные «алчные головы» в Казахстане, которые тюркское и нетюркское, мыслимое и немыслимое приписывают казахам. Не пойму, откуда такая жадность? Едят, как нищий, большими кусками. Глотают, не пережевывая, позоря себя и остальных тюрок. Своих братьев. Если султан Бейбарс, Деде-Коркут или Чингисхан были из Дешт-и-Кипчака, столь ли важно, казахи они или не казахи?

Источник:


писали же что этот фильм спонсировали из вне.. то есть на заказ и этим всё сказано.. после таких выходок необходимо ввести цензуру
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
473
Re: Николай ВОРОНИН: Откуда ты, батыр?
Отправлено: 09.01.26 - 17:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По всем историческим данным слово "КАЗАХ" не существовало до царствования Ивана Грозного (конец 16-го века), болезнь всех малых народов- к кому бы присоседиться, чтобы быть заметными... в тени великих постоял- сам великим стал...
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7858
Re: Николай ВОРОНИН: Откуда ты, батыр?
Отправлено: 09.01.26 - 18:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю доброго вечера, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Михаил:
По всем историческим данным слово "КАЗАХ" не существовало до царствования Ивана Грозного (конец 16-го века), болезнь всех малых народов- к кому бы присоседиться, чтобы быть заметными... в тени великих постоял- сам великим стал...


Предки казахов до Ивана Грозного проживали на исторических территориях евразийских степей, действительно как этнос окончательно сформировались в XV веке с образованием Казахского ханства, объединив различные тюркские и монгольские племена.

В заметке процитирован писатель Мурад Аджи, кумык по национальности: Если султан Бейбарс, Деде-Коркут или Чингисхан были из Дешт-и-Кипчака, столь ли важно, казахи они или не казахи?

Мурад Аджи кумык - предки кипчаки (Половцы), которые ранее обитали на территории Дешт-и-Кипчака, простиралась от Дуная на западе до реки Иртыш и озера Балхаш на востоке, охватывая современный Казахстан, юг России, Украину и Северный Кавказ.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7858
Re: Николай ВОРОНИН: Откуда ты, батыр?
Отправлено: 09.01.26 - 18:08
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В заметке процитирован писатель Мурад Аджи, кумык по национальности: Если султан Бейбарс, Деде-Коркут или Чингисхан были из Дешт-и-Кипчака, столь ли важно, казахи они или не казахи?

Мурад Аджи кумык - предки кипчаки (Половцы), которые ранее обитали на территории Дешт-и-Кипчака, простиралась от Дуная на западе до реки Иртыш и озера Балхаш на востоке, охватывая современный Казахстан, юг России, Украину и Северный Кавказ.


Кумыки в настоящее время проживают в Дагестане, процитирую отрывок из свежей статьи опубликованной в Кумыкской газете «Ёлдаш» №48 от 25 декабря 2025 г. пожалуйста:

Можно считать, что кипчаки известны древ­ним китайским источникам под именем кангюй (канглы) в III в. до н. э. как одно из гуннских племен, распростра­нившихся в эпоху Огуз Хана Мете (Модэ)-кагана (220-174 гг. до н. э. китайских источников)1 на запад до северо-восточной оконечности Каспийского моря, до Яика (Урала) и Волги, а по сведениям «Огуз-наме», и до Каспийских ворот (Дербент) и Крыма ранее 226 года до н. э. Считается также, что именно Мете-каган (Огуз Хан) во время своего похода на Кавказ в 177 г. до н. э. оставил кипчаков (кумыков) для охраны и управления землями севернее Каспийских географических ворот в Индыр-Таргу, которые уже у Плиния (79 г. н. э.) известны как «Ворота куман», т.е. кипчаков [Togan Z. Volkerschaften das Chazarenreich.d.KCsA, 111 s.65-66, 76]. Аналогичные сведения встречаются и в варианте «Огуз-наме», составленном Муслихитдином Лари (1566 г.) и использованном позже Мюнеджимбаши. Этих кипчаков мы называем условно «первокипчаками» (протокипчаками), а кипчаков (половцев) XI и последующих веков, упоминаемых на Кавказе, – «поздними кипчаками».

Подробнее здесь: ,%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%95%D0%92.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS