Отправлено: - 18:08

Kairat stayer:

В заметке процитирован писатель Мурад Аджи, кумык по национальности: Если султан Бейбарс, Деде-Коркут или Чингисхан были из Дешт-и-Кипчака, столь ли важно, казахи они или не казахи?



Мурад Аджи кумык - предки кипчаки (Половцы), которые ранее обитали на территории Дешт-и-Кипчака, простиралась от Дуная на западе до реки Иртыш и озера Балхаш на востоке, охватывая современный Казахстан, юг России, Украину и Северный Кавказ.

Цитата:Кумыки в настоящее время проживают в Дагестане, процитирую отрывок из свежей статьи опубликованной в Кумыкской газете «Ёлдаш» №48 от 25 декабря 2025 г. пожалуйста:Можно считать, что кипчаки известны древ­ним китайским источникам под именем кангюй (канглы) в III в. до н. э. как одно из гуннских племен, распростра­нившихся в эпоху Огуз Хана Мете (Модэ)-кагана (220-174 гг. до н. э. китайских источников)1 на запад до северо-восточной оконечности Каспийского моря, до Яика (Урала) и Волги, а по сведениям «Огуз-наме», и до Каспийских ворот (Дербент) и Крыма ранее 226 года до н. э. Считается также, что именно Мете-каган (Огуз Хан) во время своего похода на Кавказ в 177 г. до н. э. оставил кипчаков (кумыков) для охраны и управления землями севернее Каспийских географических ворот в Индыр-Таргу, которые уже у Плиния (79 г. н. э.) известны как «Ворота куман», т.е. кипчаков [Togan Z. Volkerschaften das Chazarenreich.d.KCsA, 111 s.65-66, 76]. Аналогичные сведения встречаются и в варианте «Огуз-наме», составленном Муслихитдином Лари (1566 г.) и использованном позже Мюнеджимбаши. Этих кипчаков мы называем условно «первокипчаками» (протокипчаками), а кипчаков (половцев) XI и последующих веков, упоминаемых на Кавказе, – «поздними кипчаками».Подробнее здесь:,%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%95%D0%92.