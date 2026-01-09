Депутат мажилиса Ерлан Саиров возмутился фильмом «Какого рода», где, по мнению депутата, принижаются роды казахов. Я не против, когда люди той или иной национальности проявляют инициативу и поднимают из небытия события и имена забытых героев своего рода-племени. Но... Читать новость
«Только делайте умно, а не так, как иные «алчные головы» в Казахстане, которые тюркское и нетюркское, мыслимое и немыслимое приписывают казахам. Не пойму, откуда такая жадность? Едят, как нищий, большими кусками. Глотают, не пережевывая, позоря себя и остальных тюрок. Своих братьев. Если султан Бейбарс, Деде-Коркут или Чингисхан были из Дешт-и-Кипчака, столь ли важно, казахи они или не казахи?
По всем историческим данным слово "КАЗАХ" не существовало до царствования Ивана Грозного (конец 16-го века), болезнь всех малых народов- к кому бы присоседиться, чтобы быть заметными... в тени великих постоял- сам великим стал...
Михаил: По всем историческим данным слово "КАЗАХ" не существовало до царствования Ивана Грозного (конец 16-го века), болезнь всех малых народов- к кому бы присоседиться, чтобы быть заметными... в тени великих постоял- сам великим стал...
Предки казахов до Ивана Грозного проживали на исторических территориях евразийских степей, действительно как этнос окончательно сформировались в XV веке с образованием Казахского ханства, объединив различные тюркские и монгольские племена.
В заметке процитирован писатель Мурад Аджи, кумык по национальности: Если султан Бейбарс, Деде-Коркут или Чингисхан были из Дешт-и-Кипчака, столь ли важно, казахи они или не казахи?
Мурад Аджи кумык - предки кипчаки (Половцы), которые ранее обитали на территории Дешт-и-Кипчака, простиралась от Дуная на западе до реки Иртыш и озера Балхаш на востоке, охватывая современный Казахстан, юг России, Украину и Северный Кавказ.
Кумыки в настоящее время проживают в Дагестане, процитирую отрывок из свежей статьи опубликованной в Кумыкской газете «Ёлдаш» №48 от 25 декабря 2025 г. пожалуйста:
Можно считать, что кипчаки известны древним китайским источникам под именем кангюй (канглы) в III в. до н. э. как одно из гуннских племен, распространившихся в эпоху Огуз Хана Мете (Модэ)-кагана (220-174 гг. до н. э. китайских источников)1 на запад до северо-восточной оконечности Каспийского моря, до Яика (Урала) и Волги, а по сведениям «Огуз-наме», и до Каспийских ворот (Дербент) и Крыма ранее 226 года до н. э. Считается также, что именно Мете-каган (Огуз Хан) во время своего похода на Кавказ в 177 г. до н. э. оставил кипчаков (кумыков) для охраны и управления землями севернее Каспийских географических ворот в Индыр-Таргу, которые уже у Плиния (79 г. н. э.) известны как «Ворота куман», т.е. кипчаков [Togan Z. Volkerschaften das Chazarenreich.d.KCsA, 111 s.65-66, 76]. Аналогичные сведения встречаются и в варианте «Огуз-наме», составленном Муслихитдином Лари (1566 г.) и использованном позже Мюнеджимбаши. Этих кипчаков мы называем условно «первокипчаками» (протокипчаками), а кипчаков (половцев) XI и последующих веков, упоминаемых на Кавказе, – «поздними кипчаками».
