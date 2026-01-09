764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области за аренду видеорегистраторов
764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области за аренду видеорегистраторов. Лот на такую сумму появился на портале государственных закупок. Предварительный прием заявок на участие в конкурсе пройдет во второй половине января. Читать новость
КазТАГ давно стал какой-то жёлтой прессой. Понятно что ДП сформулировал закупку как аренду, а не приобретение камер, которые потом придется списывать. Необходимо для начала изучить техническое задание к лоту. Возможно там есть определенные требования не только к видеорегистраторам, а например требования к передаче видеоинформации на серверы с учётом использования услуг оператором мобильной связи, ее хранению на серверах,требования по гарантии к работе регистраторов,другие определенные технические требования. Много каких требований может быть в техзадании, но об этом умалчивает КазТАГ, и просто константирует факт будущей закупки, при этом лукаво написав -цена за единицу – 764 848 275,85, это цена лота а не одного регистратора, как некоторым может показаться при прочтении статьи.
Vit: Не фига. Написано за 1 штуку. Всё поздно оправдывать их. Я уже лечу в Китай закупать оптом 1000 штук по 500 тенге за ед.) буду в тендере участвовать. Всё закончилась моя нищая жизнь
С таким заказчиком это не получится В пример компания которая устанавливала видеокамеры на дорогах города, установив камеры, договор с ней расторгли... Так что сами видеорегистраторы это далеко не всё, это не более 20% от объема условий договора. Я даже техзадание не стал смотреть. КазТАГ озвучил этот лот, а вот что с требованиями по нему, это им фиолетово, главное прокукарекать этому жёлтому СМИ
