764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области за аренду видеорегистраторов
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53308
764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области за аренду видеорегистраторов
Отправлено: 09.01.26 - 09:32
764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области за аренду видеорегистраторов. Лот на такую сумму появился на портале государственных закупок. Предварительный прием заявок на участие в конкурсе пройдет во второй половине января.
Читать новость

Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10496
Re: 764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области...
Отправлено: 09.01.26 - 09:32
#1
Цитата:
аренда носимых видеорегистраторов на базе смартфона (1036 ед); цена за единицу – 764 848 275,85», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Источник:

То есть по 738270тнг за штуку и это только аренда :-o
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3935
Re: 764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области...
Отправлено: 09.01.26 - 10:03
#2
Цитата:
Добринцофф:
738270тнг за штуку и это только аренда

нормальный такой распил бюджетных денег - аренда регистратора по цене айфона.
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1033
Re: 764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области...
Отправлено: 09.01.26 - 10:22
#3
уважаемая редакция, напишите аренда в лоте на какой срок?!
а то 700 тыщ чет крутовато на регика 640*480 которые пишут)
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17369
Re: 764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области...
Отправлено: 09.01.26 - 10:27
#4
764 млн за одну еденицу?
Ну Крутяк. Готов свой регистратор отдать в аренду за 100 млн 8-)
o
open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
27
Re: 764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области...
Отправлено: 09.01.26 - 10:47
#5
А прокуратура или другие ведомства не хотят проверить этот лот а то мы тут на автобусах экономим
Безбилетный пассажир
Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
95
Re: 764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области...
Отправлено: 09.01.26 - 10:55
#6
Несколько лет назад было подобное в Казпочте. Помните? Офисные стулья в прокат по цене дороже самих стульев )))
Нурбанчик
Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2324
764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области за аренду видеорегистраторов
Отправлено: 09.01.26 - 11:00
#7
КазТАГ давно стал какой-то жёлтой прессой.
Понятно что ДП сформулировал закупку как аренду, а не приобретение камер, которые потом придется списывать.
Необходимо для начала изучить техническое задание к лоту.
Возможно там есть определенные требования не только к видеорегистраторам, а например требования к передаче видеоинформации на серверы с учётом использования услуг оператором мобильной связи, ее хранению на серверах,требования по гарантии к работе регистраторов,другие определенные технические требования.
Много каких требований может быть в техзадании, но об этом умалчивает КазТАГ, и просто константирует факт будущей закупки, при этом лукаво написав -цена за единицу – 764 848 275,85, это цена лота а не одного регистратора, как некоторым может показаться при прочтении статьи.

[Исправлено: Нурбанчик, 09.01.2026 - 12:29]
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17369
764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области за аренду видеорегистраторов
Отправлено: 09.01.26 - 13:11
#8
Цитата:
Нурбанчик: это цена лота а не одного регистратора, как некоторым может показаться при прочтении статьи
Не фига. Написано за 1 штуку. Всё поздно оправдывать их. Я уже лечу в Китай закупать оптом 1000 штук по 500 тенге за ед.) буду в тендере участвовать. Всё закончилась моя нищая жизнь.
Нурбанчик
Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2324
764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области за аренду видеорегистраторов
Отправлено: 09.01.26 - 16:56
#9
Цитата:
Vit:
Не фига. Написано за 1 штуку. Всё поздно оправдывать их. Я уже лечу в Китай закупать оптом 1000 штук по 500 тенге за ед.) буду в тендере участвовать. Всё закончилась моя нищая жизнь

:-) :-) :-)
С таким заказчиком это не получится 8-)
В пример компания которая устанавливала видеокамеры на дорогах города, установив камеры, договор с ней расторгли...
Так что сами видеорегистраторы это далеко не всё, это не более 20% от объема условий договора. Я даже техзадание не стал смотреть.
КазТАГ озвучил этот лот, а вот что с требованиями по нему, это им фиолетово, главное прокукарекать этому жёлтому СМИ :-o
