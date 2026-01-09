НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В каких регионах Казахстана больше не осталось ветеранов Великой Отечественной войны
 
 
В каких регионах Казахстана больше не осталось ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 09.01.26 - 16:41
По данным Минтруда, на начало января в Казахстане проживали 54 участника Великой Отечественной войны (16 из них – инвалиды ВОВ). Ещё в октябре 2025 года в Казахстане насчитывалось 86 ветеранов Великой Отечественной войны, а год назад – 120.
Re: В каких регионах Казахстана больше не осталось ветеранов...
Отправлено: 09.01.26 - 16:41
Цитата:
Алматы – 12 ветеранов ВОВ;

Источник:


Сказывается мягкий тёплый климат
