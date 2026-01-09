НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
11 января в Костанае появится своя чудотворная икона. И останется навсегда
 
 
N
NG.kz
11 января в Костанае появится своя чудотворная икона. И останется навсегда
Отправлено: 09.01.26 - 13:53
Отправлено: 09.01.26 - 13:53
11 января в 9:00 в Костанай будет привезён точный список чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, который будет отныне именоваться Костанайской-Феодоровской иконой и навсегда пребудет в Константино-Еленинском кафедральном соборе.
Maks2507
§ Maks2507
Re: 11 января в Костанае появится своя чудотворная икона. И...
Отправлено: 09.01.26 - 13:53
#1
ИИ, марсоходы, вояджеры, мракобесие...
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
11 января в Костанае появится своя чудотворная икона. И останется навсегда
Отправлено: 09.01.26 - 16:38
#2
Цитата:
11 января в Костанае появится своя чудотворная икона. И останется навсегда

Источник:
Цитата:
поместили в Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор Костромы.

Источник:


Видимо Костромчане оценили многочисленное чудодействие данной иконы. сказали понаехавшим Да пусть забирают на здоровье… государство не обеднеет. Забирайте! и тут мер города Костромы сказал попу Богоявленско-Анастасинского кафедрального собора Костромы- иконы разбазариваешь? Так никаких икон не напасешься!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 09.01.2026 - 20:16]
