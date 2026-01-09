НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый способ вывода пенсионки? Аналитики заметили внезапную активность
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53308
Новый способ вывода пенсионки? Аналитики заметили внезапную активность
Отправлено: 09.01.26 - 16:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане зафиксирован всплеск единовременных пенсионных выплат с целью оплаты радиохирургических методов лечения. Речь идет о формах лучевой терапии – таких методах, как гамма-нож и кибернож - с их помощью, к примеру, оперируют больных с опухолями.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8463
Re: Новый способ вывода пенсионки? Аналитики заметили внезапную...
Отправлено: 09.01.26 - 16:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это самый чёткий индикатор доверия к правительству в целом и к ЕНПФ в частности! То что люди любыми способами стараются вырвать свои деньги из рук правительства показывает степень доверия к нему!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS