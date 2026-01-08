НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Есть логин и пароль - значит виновен? Мог ли техник из Костаная помогать телефонным мошенникам, ответ на этот вопрос ищут в суде
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53298
Есть логин и пароль - значит виновен? Мог ли техник из Костаная помогать телефонным мошенникам, ответ на этот вопрос ищут в суде
Отправлено: 08.01.26 - 16:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде № 2 прошли прения. Обвинение настаивает: костанаец в сговоре с неустановленной группой лиц угрожал национальной безопасности страны тем, что использовал вредоносные программы для пропуска международного телефонного трафика под видом казахстанского. Защита настаивает на полной невиновности Сафронова.
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1526
Re: Есть логин и пароль - значит виновен? Мог ли техник из...
Отправлено: 08.01.26 - 16:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я не принимал управленческих решений, не строил бизнес-модели, не определял маршруты трафика, не заключал договоры с клиентами и не получал от этого личной выгоды


А что с теми, кто заключал договор и получал деньги? Где владельцы ТОО? А то классика, как с пожарами в Аулиеколе - тракторист в итоге виноват остался.
Профайл
абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1242
Re: Есть логин и пароль - значит виновен? Мог ли техник из...
Отправлено: 08.01.26 - 19:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут все предельно ясно! Доказательства есть и поэтому наказание должно быть максимально справедливым и профилактикой для таких подобных преступлений, чтобы было меньше лиц, предающих интересы граждан и национальную безопасность гос-ва! Остальное болтовня!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS