Re: К чему должность обязывает? - Правозащитника оштрафовали на...

Отправлено: - 16:23

Деморализовать Гиньятова, раздавить материально, заставить заткнуться - вот цель чиновницы и государства. Так было и в нашем случае: «Ольга Ивановна 20 лет уже борется за часовой пояс!» - смеялись мне в лицо люди, находящиеся и сейчас во власти, пытаясь выставить меня «маргиналкой». Но время показало, что неучи-то - это как раз они. Я верю, что наступит в Казахстане время, когда все эти люди ,которые нас оскорбляли и судились с нами, будут люстрированы и отлучены от власти. Гиньятов же уже победил, а чиновница опозорилась. Зная Николая, желаю ему удачи в апелляционном процессе. А зная наше правосудие, прошу всех, кто понимает, что происходит, поддержать Николая и закрыть его штраф.