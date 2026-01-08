Re: Снижение пенсионного возраста для чабанов и льготное...

Отправлено: - 13:59

Цитата:///вопросы социальной поддержки представителей животноводства///



Наверное, правильное решение:- скоро работать в сельском хозяйстве и особенно в животноводсве, из-за НЕГРАМОТНОЙ и НЕПРОДУМАННОЙ политики властей, будет некому: - элементпрно, летом найти пастуха в общественное стадо- почти НЕРЕШАЕМАЯ проблема для сельских акимов, отсюда и бродячий скот, потрава посевов, аварии на автотрассах, скотокрадство и так далее.

Не надо, по аналогии к медработникам, к каждому скотнику и доярке прикреплять персонального телохранителя- просто создать шикарные трудовые, охранные, льготные условия труда и заработка - и кадровая проблемма будет решаться - не сразу, а постепенно.