Снижение пенсионного возраста для чабанов и льготное кредитование: что войдёт в план развития животноводства в Казахстане
 
 
Снижение пенсионного возраста для чабанов и льготное кредитование: что войдёт в план развития животноводства в Казахстане
Отправлено: 08.01.26 - 13:59
По словам вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина, основное внимание при разработке проекта уделили созданию механизмов финансирования животноводства. Также в документе рассматриваются вопросы социальной поддержки представителей животноводства.
Отправлено: 08.01.26 - 13:59
Цитата:///вопросы социальной поддержки представителей животноводства///

Наверное, правильное решение:- скоро работать в сельском хозяйстве и особенно в животноводсве, из-за НЕГРАМОТНОЙ и НЕПРОДУМАННОЙ политики властей, будет некому: - элементпрно, летом найти пастуха в общественное стадо- почти НЕРЕШАЕМАЯ проблема для сельских акимов, отсюда и бродячий скот, потрава посевов, аварии на автотрассах, скотокрадство и так далее.
Не надо, по аналогии к медработникам, к каждому скотнику и доярке прикреплять персонального телохранителя- просто создать шикарные трудовые, охранные, льготные условия труда и заработка - и кадровая проблемма будет решаться - не сразу, а постепенно.
Отправлено: 08.01.26 - 14:52
Раньше в деревнях пастухами были какие-нибудь неудачники без образования. Как разогнали деревни, эта категория граждан подалась в город толкать тележки.тоже тяжёлый труд, чего же им не снизят пенсионный возраст
