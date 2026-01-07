Re: Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного...

Отправлено: - 07:29

Это как любое шоу на первом канале - междусобойчик, где все хвалят друг друга, у всех высший балл, и ни на что это не влияет. Просто заполнение эфирного времени.