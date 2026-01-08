Отправлено: - 00:08

Это означает, что выиграют не те, кто первым внедрит ИИ, а те, кто встроит его в экономику системно — через промышленность, логистику, финансы, госсектор и медиа.....улицы мести,снег убирать он будет ИИ на и работать не надо будет,всё будет по интеллектному велению по нашему хотению...