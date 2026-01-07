НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Форум



Обсуждение публикаций
Миллионные штрафы и конфискация: массовые проверки стоматологических клиник в Казахстане
 
 
N
NG.kz
20.12.07
53290
Миллионные штрафы и конфискация: массовые проверки стоматологических клиник в Казахстане
Отправлено: 07.01.26 - 15:30
В Казахстане продолжаются внеплановые проверки стоматологических клиник. Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) оценивает соблюдение стандартов медицинской помощи и квалификационные требования к персоналу. Одна из проверенных клиник - из Костанайской области.
сайлау курманов
сайлау курманов
рудный
02.07.12
7952
Re: Миллионные штрафы и конфискация: массовые проверки...
Отправлено: 07.01.26 - 15:30
#1
Еще пять лет назад, моему приятелю вырвали все зубы,дабы вставить какие-то новые челюсти на шурупах, тогда сия затеял стоило от трех млн. Нынче столько стоит только верх, ибо на нижнюю часть надо еще столько же, ну со скидкой всего пять млн. Подруга ездила в Китай на медицинский тур, вроде отдала на половину меньше, говорит: процедура болезненая.
р
родом из Шанхая2022
22.04.22
2238
Re: Миллионные штрафы и конфискация: массовые проверки...
Отправлено: 07.01.26 - 23:52
#2
......знакомый поехал в Анталию месяц март,семь зубов вырвали сразу шурупы забубенили,потом поехал в октябре всю челюсть цирконивую сделали четыре ляма без самолёта и проживания в гостинице...
р
родом из Шанхая2022
22.04.22
2238
Re: Миллионные штрафы и конфискация: массовые проверки...
Отправлено: 07.01.26 - 23:55
#3
Цитата:
сайлау курманов:
вроде отдала на половину меньше, говорит: процедура болезненая.

....там сейчас такие боль удаляющие медикаменты что ничего не чувствуешь ....
