Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.25 - 22:13
#10111
Ну что, начинаем готовиться?

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.25 - 22:18
#10112
А тут пока так

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.25 - 22:55
#10113
А вот и главное блюдо, коня то есть моя отказалась на НГ, только в мантах
Какой сочный гусь получился, как течет сок, фото не передаст

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.26 - 03:04
#10114
Дождался, потому что мы русские!

таноми52
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.26 - 13:15
#10115
Пора худеть!
А то к 13-му в двери не влезем! :lol: ;-)


Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.26 - 18:55
#10116
Прикол..



- Сергей с Рождеством!
Так поздравил Рубио нашего Лаврова с украденным у России и у меня как представителя русского мира, Мадуро..

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.26 - 19:07
#10117
А вот это не прикол



На этом фото - награждение Шойгу орденом "За заслуги в сфере обеспечения национальной безопасности Венесуэлы". Февраль 2015 года.
Январь 2026 - Мадуро задерживают и вывозят в США.
Рф - очень "надежный" союзник
К
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.26 - 18:00
#10118
И к хорошим новостям....а нет больше в свободном доступе зимнего д/т на автозаправке мунай онимдери. Есть наша из атырау...-8°С. сегодня -11, завтра -19. О....ая страна, одна из лучших!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.26 - 22:40
#10119
Цитата:
Карачун:

Цитата:
И к хорошим новостям....а нет больше в свободном доступе зимнего д/т на автозаправке мунай онимдери. Есть наша из атырау...-8°С. сегодня -11, завтра -19. О....ая страна, одна из лучших!!! Профайл Послать приватное сообщение Карачун

Жаль, что никого это не интересует, может после моих слов их типа заинтересует
К
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.26 - 23:05
#10120
За то!! зимнее д/т есть в алмате. ну это город такой, там ещё на новый год дождь случается, а когда в январе снег выпадает и целых!!! два!!! часа лежит и не тает, жители радуются как дети.
а ещё, сайт атыраусского нпз гордо сообщает что в списке выпускаемой им продукции имеется не только зимнее дизельное топливо разных сортов, но даже "арктика"(это такая жуткая субстанция в которую масло моторное добавлять нужно).
черт его знает, то ли приукрашивают, то ли нпз тот масштабом заведение а-ля рюмочная-пельменная, но только их производства мне был предложен самый "морозостойкий" из имеющихся на заправке сорт с температурой застывания -8, сдобренный комментарием "говорят неплохая". сдается те лошади из геройски спасенной от мороза фуры посмышленнее в целом будут.
К
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.26 - 23:16
#10121
Цитата:
111:
Жаль, что никого это не интересует, может после моих слов их типа заинтересует

да и пес с ним что не интересует, пущай себе продолжают штурвалом тешиться пребывая в уверенности что отличают венесуэльский ... от трамвайной ручки. тут же клубы по интересам. у каждого есть право высказаться, а интересно оно кому бы то и было или нет то дело десятое.
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.26 - 23:50
#10122
Такие конфетки дают в церкви



Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.26 - 23:07
#10123
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.26 - 23:19
#10124
----Некоторые родители , которые выставляют здесь своих детей , не понимают , что они - родители - гробят будущее здоровье своих детей .
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.26 - 23:28
#10125
Цитата:
111:
Такие конфетки дают в церкви

---А себе виски ?
