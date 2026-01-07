НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного региона Казахстана
 
 
Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного региона Казахстана
Отправлено: 07.01.26 - 17:44
В казахстанском Instagram-паблике prokadrykz 3 января появился пост-опрос: «Кто лучший аким в северо-казахстанском регионе? Голосуем в комментариях». Мы посмотрели, кто и кому выражает поддержку.
Re: Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного...
Отправлено: 07.01.26 - 17:44
Отправлено: 07.01.26 - 17:44
#1
Цитата:///но также чиновники и госслужащие из Костанайской области.///

Фамилии и должности этих чиновников и гос.служаих можно опубликовать ???
Re: Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного...
Отправлено: 07.01.26 - 20:21
Отправлено: 07.01.26 - 20:21
#2
Да там про каждого акима госслужащие пишут. Прокадры по сути госслужащие только читают естественно это опрос для них)
Re: Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного...
Отправлено: 07.01.26 - 20:38
Отправлено: 07.01.26 - 20:38
#3
Не слышал, не видел и естественно не голосовал.
Re: Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного...
Отправлено: 07.01.26 - 21:18
Отправлено: 07.01.26 - 21:18
#4
Междусобойчик в инсте устроили..а реально сделать опрос у граждан слабо?
Re: Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного...
Отправлено: 07.01.26 - 22:27
Отправлено: 07.01.26 - 22:27
#5
.....сам себя не похвалишь,тебя никто не похвалит.....самолюбование... :-) :-) :-)
Re: Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного...
Отправлено: 07.01.26 - 23:58
Отправлено: 07.01.26 - 23:58
#6
Сам опрос носит неофициальный характер и проводится в формате обсуждения в комментариях.

...это как понимать?
