Отправлено: - 10:27

рихард:

Я вот считаю, чем меньше у человека интеллекта, тем больше на его теле всяких татушек, пирсингов, а на автомобилях номера.

Цитата:Вы все вполне верно считаете. Небольшой оффтоп. В космонавты не берут людей с татуировками и прочими украшательствами на теле как раз таки априори полагая что у таких граждан недостаточно в порядке с головой для работы в тех условиях.