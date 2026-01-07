Отправлено: - 17:52

сайлау курманов:

нельзя проследить откуда кому перетекли эти средства?

Цитата:Конечно можно: - есть всевозможные международные межгосударственные соглашения о контроле за денежно-финансовыми потоками - но, что это даст: - эти люди они очень СООБРАЗИТЕЛЬНЫЕ и нанимают лучших западных адвокатов и финансистов для придания этим переводам вполне ЗАКОННЫЙ характер, примерно также как сейчас наши предприниматели придумывают схемы как обойти новый налоговый кодекс - ничего не ново под Луной- во всём мире так: - как ЗАКОННО не платить налоги и если платить - то как можно меньше.