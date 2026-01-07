НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного региона Казахстана
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53289
Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного региона Казахстана
Отправлено: 07.01.26 - 17:44
В казахстанском Instagram-паблике prokadrykz 3 января появился пост-опрос: «Кто лучший аким в северо-казахстанском регионе? Голосуем в комментариях». Мы посмотрели, кто и кому выражает поддержку.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8709
Re: Кумар Аксакалов лидирует в опросе о лучшем акиме северного...
Отправлено: 07.01.26 - 17:44
#1
Цитата:///но также чиновники и госслужащие из Костанайской области.///

Фамилии и должности этих чиновников и гос.служаих можно опубликовать ???
