≡ В Казахстане меняют порядок открытия счетов: Нацбанк ужесточает правила для клиентов банков
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53288
В Казахстане меняют порядок открытия счетов: Нацбанк ужесточает правила для клиентов банков
Отправлено: 07.01.26 - 12:03
Национальный банк Казахстана внес точечные, но принципиально важные изменения в правила работы с банковскими счетами. Новые требования затрагивают как физических лиц, так и самозанятых граждан, а также участников научных и инновационных проектов.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2461
Re: В Казахстане меняют порядок открытия счетов: Нацбанк...
Отправлено: 07.01.26 - 12:03
#1
Ростовщики уже не знают, что ещё придумать, чтобы залезть в наши кошельки и контролировать все наши шаги по жизни.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7952
Re: В Казахстане меняют порядок открытия счетов: Нацбанк...
Отправлено: 07.01.26 - 15:38
#2
Любопытно узнать, вот говорят из страны вывозят украденнные деньги, это происходит наличными или переводом, и что нельзя проследить откуда кому перетекли эти средства? Возможно фискальные органы сами не хотят заниматься этой проблемой, лучше выносить мозги простолюдинам
