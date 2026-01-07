Re: Финансирование частных школ и больниц изменят в Казахстане

Я даже не знал,что элитные школы получают финансирование из бюджета,тогда какого черта год обучения в НИШ стоит 3,5 млн, моя знакомая жаловалась на дороговизну обучения. Да какого лешего придумали всем помогать казенными деньгами, смотрю много кто присосался, от колхозников до образование и медицины, пусть сами выкручиваются