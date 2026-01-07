НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Финансирование частных школ и больниц изменят в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53288
Финансирование частных школ и больниц изменят в Казахстане
Отправлено: 07.01.26 - 15:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 января в ходе заседания премьер-министр Олжас Бектенов заявил о необходимости пересмотра политики их субсидирования. Он отметил, что государственным органам нужно прекратить избыточное финансирование. Аудит выявил аномальные переводы 1333 учеников между школами от 5 до 12 раз.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7952
Re: Финансирование частных школ и больниц изменят в Казахстане
Отправлено: 07.01.26 - 15:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже не знал,что элитные школы получают финансирование из бюджета,тогда какого черта год обучения в НИШ стоит 3,5 млн, моя знакомая жаловалась на дороговизну обучения. Да какого лешего придумали всем помогать казенными деньгами, смотрю много кто присосался, от колхозников до образование и медицины, пусть сами выкручиваются
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS