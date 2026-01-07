Отправлено: - 15:00

Skeptic:

"друзья" с запада грабят

Цитата:Как я это обожаю!!! Когда граждане не способные дать толку даже тем деньгам что у них есть гневно возмущаются что им "недоплачивают". Да пусть бы лучше грабили, хотя бы в таком виде это избавило бы меня от наблюдения за нашими ямочными и прочими дорожными "ремонтами", крашенными бордюрами, "умными" светофорами, переименованиями, лрт-ами и прочими проявлениями "интеллекта". А так бы не было денег и пространства для проявления последнего не нашлось.