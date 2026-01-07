НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Досудебное расследование из-за публикаций об атаке на КТК начали в Астане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53288
Досудебное расследование из-за публикаций об атаке на КТК начали в Астане
Отправлено: 07.01.26 - 09:24
Как следует из официального ответа, 17 декабря 2025 года столичный департамент полиции зарегистрировал досудебное расследование по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса — "Разжигание национальной розни".
Читать новость

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2069
Re: Досудебное расследование из-за публикаций об атаке на КТК...
Отправлено: 07.01.26 - 09:24
#1
Привет рф и северная корея. Верной дорогой товарищи.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7952
Re: Досудебное расследование из-за публикаций об атаке на КТК...
Отправлено: 07.01.26 - 11:01
#2
Говорили, что нам достаются крохи от этой нефти, а чего же тогда не возмущаются основные хозяева,вроде они сливки снимают,но молчат. Очень странно
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2069
Досудебное расследование из-за публикаций об атаке на КТК начали в Астане
Отправлено: 07.01.26 - 11:48
#3
Цитата:
сайлау курманов:
нам достаются крохи от этой нефти,

Ну если считать что 80% это крохи.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2461
Re: Досудебное расследование из-за публикаций об атаке на КТК...
Отправлено: 07.01.26 - 12:09
#4
Цитата:
Карачун:

Вы в курсе содержаний Договоров о разделе продукции?
Или не знаете, что их содержание потому и скрывается от людей, чтобы они не знали, как эти "друзья" с запада грабят Казахстан?
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7952
Re: Досудебное расследование из-за публикаций об атаке на КТК...
Отправлено: 07.01.26 - 12:55
#5
По моему вполне солидные издания говорили , что капиталисты все сливки уносят с наших ископаемых недр, кому верить?
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2069
Досудебное расследование из-за публикаций об атаке на КТК начали в Астане
Отправлено: 07.01.26 - 15:00
#6
Цитата:
Skeptic:
"друзья" с запада грабят

Как я это обожаю!!! Когда граждане не способные дать толку даже тем деньгам что у них есть гневно возмущаются что им "недоплачивают". Да пусть бы лучше грабили, хотя бы в таком виде это избавило бы меня от наблюдения за нашими ямочными и прочими дорожными "ремонтами", крашенными бордюрами, "умными" светофорами, переименованиями, лрт-ами и прочими проявлениями "интеллекта". А так бы не было денег и пространства для проявления последнего не нашлось.
